FOTO Opet gori na Čiovu: 'Požar se aktivirao na starom mjestu'

Buknuo je požar na Čiovu, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Kazao je kako se požar aktivirao nam starom mjestu. Vatrogasne snage rade na sanaciji.

Foto: Čitatelj 24sata

- Brzo ćemo ga ugasiti - rekao je Kovačević.

Naši čitatelji poslali su nam fotografije požara gdje se vidi kako se s Čiova širi gusti sivi dim.