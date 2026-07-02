Obavijesti

News

Komentari 7
UŽAS

FOTO Opet gori na Čiovu: 'Požar se aktivirao na starom mjestu'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Opet gori na Čiovu: 'Požar se aktivirao na starom mjestu'
10
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević kazao je kako se požar aktivirao nam starom mjestu. Vatrogasne snage rade na sanaciji.

Buknuo je požar na Čiovu, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Kazao je kako se požar aktivirao nam starom mjestu. Vatrogasne snage rade na sanaciji.

Foto: Čitatelj 24sata

- Brzo ćemo ga ugasiti - rekao je Kovačević.

Naši čitatelji poslali su nam fotografije požara gdje se vidi kako se s Čiova širi gusti sivi dim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje
U SUDARU I FRKA PETEŠIĆ

FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje

Kako nam je potvrdio glasnogovornik Vlade Marko Milić, svi su dobro, a dva su se auta iz pratnje međusobno sudarila pri kočenju na Savskoj cesti gdje su ovih dana postavili žute barijere. Osim Plenkovića, u autu je bio i Zvonimir Frka Petešić
Sin mi je prestao hodati čekajući da odobre lijek. Vrijeme je za ovu bolest najvažnije...
BITKA ZA TERAPIJU

Sin mi je prestao hodati čekajući da odobre lijek. Vrijeme je za ovu bolest najvažnije...

Oboljelima od Duchenneove mišićne distrofije lijek može produljiti djetinjstvo. Čekaju hoće li ga HZZO odobriti. Podršku dječacima dao i Dominik Livaković
FOTKA DANA Oblak u obliku gljive iznad Pule: Evo što znači
PRIVUKAO PAŽNJU

FOTKA DANA Oblak u obliku gljive iznad Pule: Evo što znači

Stanovnici Pule tako su prije samog pogoršanja vremena svjedočili gotovo filmskoj sceni na nebu, koja je nakratko zasjenila uobičajenu ljetnu svakodnevicu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026