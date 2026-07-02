Vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević kazao je kako se požar aktivirao nam starom mjestu. Vatrogasne snage rade na sanaciji.
UŽAS
FOTO Opet gori na Čiovu: 'Požar se aktivirao na starom mjestu'
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Buknuo je požar na Čiovu, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Kazao je kako se požar aktivirao nam starom mjestu. Vatrogasne snage rade na sanaciji.
- Brzo ćemo ga ugasiti - rekao je Kovačević.
Naši čitatelji poslali su nam fotografije požara gdje se vidi kako se s Čiova širi gusti sivi dim.
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