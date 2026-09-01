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FOTO Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim'

Piše Bogdan Blotnej,
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FOTO Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim'
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Foto: snimio čitatelj 24sata
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Nešto poslije 23 sata planula je nakupljena plastika u krugu kompanije Drava International u Osijeku. Ondje je jako gorjelo i 2023. te je vlasnik bio završio u istražnom zatvoru

Gori plastika u krugu tvrtke Drava International, kratko su nam potvrdili osječki vatrogasci nakon dojava građana Osijeka. Kako doznajemo, vatra je zahvatila prostor od dug najmanje 25 i širok oko 10 metara. 

- Prolazio sam automobilom i vidio kako gori. Vidi se gust dim - rekao nam je jedan od čitatelja 24sata.

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Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim' VIDEO
Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim' | Video: Čitatelj 24sata

Zasad vatrogasci uspijevaju spriječiti širenje.

Osijek: Požar u Dravi International tvrtki za preradu plastike
Osijek: Požar u Dravi International tvrtki za preradu plastike | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Na terenu su vatrogasci JVP Grada Osijeka sa 12 vatrogasaca i četiri vozila te su prije par minuta lokalizirali požar. DVD Osijek- Donji grad je u pripremi - potvrdio nam je Zoran Pakšec, osječko-baranjski županijski vatrogasni zapovjednik.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Podsjetimo, katastrofalni požar plastike u istom pogonu 2023. uzrokovao je veliku materijalnu štetu i zagađenje zraka, a vlasnik Zvonko Bede i suradnici kasnije su završili u istražnom zatvoru.

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