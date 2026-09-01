FOTO Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim'

Gori plastika u krugu tvrtke Drava International, kratko su nam potvrdili osječki vatrogasci nakon dojava građana Osijeka. Kako doznajemo, vatra je zahvatila prostor od dug najmanje 25 i širok oko 10 metara.

- Prolazio sam automobilom i vidio kako gori. Vidi se gust dim - rekao nam je jedan od čitatelja 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Opet gori plastika u pogonu Drava Internationala u Osijeku: 'Vidi se gust dim' | Video: Čitatelj 24sata

Zasad vatrogasci uspijevaju spriječiti širenje.

Osijek: Požar u Dravi International tvrtki za preradu plastike | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Na terenu su vatrogasci JVP Grada Osijeka sa 12 vatrogasaca i četiri vozila te su prije par minuta lokalizirali požar. DVD Osijek- Donji grad je u pripremi - potvrdio nam je Zoran Pakšec, osječko-baranjski županijski vatrogasni zapovjednik.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Podsjetimo, katastrofalni požar plastike u istom pogonu 2023. uzrokovao je veliku materijalnu štetu i zagađenje zraka, a vlasnik Zvonko Bede i suradnici kasnije su završili u istražnom zatvoru.