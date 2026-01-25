FOTO Ova tajna jedinica šalje robote na frontu: Dostavljaju hranu i oružje te izvlače ranjene

Ukrajinska vojska na bojištu u Donjeckoj oblasti koristi bespilotna kopnena vozila koja dostavljaju hranu i streljivo na prvu crtu, izvlače ranjenike i poginule te sudjeluju u borbenim akcijama
U skrivenoj radionici negdje u Donjeckoj oblasti, umjesto zvuka teške mehanizacije, čuje se zujanje alata i prigušeni razgovori vojnika nagnutih nad niskim, gusjeničnim šasijama.
| Foto: Serhii Korovainyi
U skrivenoj radionici negdje u Donjeckoj oblasti, umjesto zvuka teške mehanizacije, čuje se zujanje alata i prigušeni razgovori vojnika nagnutih nad niskim, gusjeničnim šasijama. |
Foto: Serhii Korovainyi
U skrivenoj radionici negdje u Donjeckoj oblasti, umjesto zvuka teške mehanizacije, čuje se zujanje alata i prigušeni razgovori vojnika nagnutih nad niskim, gusjeničnim šasijama.
| Foto: Serhii Korovainyi
Pripadnici bataljuna "Alter Ego", specijalizirane postrojbe unutar proslavljene 93. mehanizirane brigade "Hladni Jar", ovdje sastavljaju, popravljaju i pripremaju bespilotna kopnena vozila (UGV) za misije.
| Foto: Serhii Korovainyi
Glavni zadatak ovih kopnenih dronova jest logistika. "Alter Ego" roboti postali su jedina veza s vanjskim svijetom za branitelje u najizloženijim rovovima.
| Foto: Serhii Korovainyi
Ovi tihi, niski strojevi, sposobni nositi od 300 do preko 700 kilograma tereta, nečujno se kreću kroz razrovani krajolik, prevozeći vodu, hranu, streljivo i gorivo.
| Foto: Serhii Korovainyi
Prema nekim procjenama, na bojišnici oko Pokrovska čak 90 posto sve opskrbe na prvu crtu sada se dostavlja pomoću bespilotnih kopnenih vozila. Kamuflaža je pritom ključna, jer i sjena može otkriti vozilo neprijateljskom dronu.
| Foto: Serhii Korovainyi
Uloga "Alter Ega" daleko nadilazi puku dostavu. Njihovi su strojevi postali spasitelji, borci, pa čak i diverzanti.
| Foto: Serhii Korovainyi
Jedna od najtežih i emocionalno najiscrpljujućih zadaća jest medicinska evakuacija.
| Foto: Serhii Korovainyi
Ovi roboti postali su jedini način da se ranjenici izvuku s bojišta, a da se pritom ne riskiraju životi cijelog medicinskog tima.
| Foto: Serhii Korovainyi
Brigada je ove robote koristila i u izravnim borbenim djelovanjima. Tijekom protunapada kod Pokrovska, UGV-ovi opremljeni strojnicama pružali su vatrenu potporu pješaštvu, ulazeći u sela i otvarajući vatru na ruske položaje s neposredne blizine.
| Foto: Serhii Korovainyi
Uvođenje robotskih sustava izravan je odgovor na jedan od najvećih izazova s kojima se Ukrajina suočava - ozbiljan nedostatak ljudstva.
| Foto: Serhii Korovainyi
Foto Serhii Korovainyi