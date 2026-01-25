Obavijesti

ROBOTI NA PRVOJ CRTI

FOTO Ova tajna jedinica šalje robote na frontu: Dostavljaju hranu i oružje te izvlače ranjene

Ukrajinska vojska na bojištu u Donjeckoj oblasti koristi bespilotna kopnena vozila koja dostavljaju hranu i streljivo na prvu crtu, izvlače ranjenike i poginule te sudjeluju u borbenim akcijama
Ukrainian servicemen operate an unmanned ground vehicle fit for delivery missions on the frontline in Donetsk region
U skrivenoj radionici negdje u Donjeckoj oblasti, umjesto zvuka teške mehanizacije, čuje se zujanje alata i prigušeni razgovori vojnika nagnutih nad niskim, gusjeničnim šasijama. | Foto: Serhii Korovainyi
