FOTO Ova 'zvijer' sa sajma u Gudovcu košta čak 300.000 €!

Na 27. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu otvorenom u četvrtak u Gudovcu pokraj Bjelovara sudjeluje više od 400 izlagača iz Hrvatske i deset stranih zemalja, a popunjeno je svih 100 tisuća četvornih metara izložbene površine.

Najveći dio izložbenog prostora zauzima sajam poljoprivredne mehanizacije, uz koji se održavaju sajam građevinske i komunalne opreme te sajam opreme za hortikulturu.

Organizirana je i izložba te predvođenje više pasmina konja, među kojima su hrvatski hladnokrvnjak, posavac i gidran, te izložba malih životinja.

Na sajmu u Gudovcu izložen traktor vrijedan gotovo 300 tisuća eura. Riječ je o traktoru marke Massey Ferguson.

Sajam traje do 22. ožujka, a otvorio ga je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

"Od poljoprivrede se može živjeti i to tako treba biti i ostati", rekao je.

Vlajčić je istaknuo da je vlada od 2016. godine u Bjelovarsko-bilogorsku županiju uložila 542 milijuna eura bespovratnih potpora, od čega je kroz program ruralnog razvoja realizirano više od 16.000 projekata.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić naveo je da je županija u posljednjih pet godina poljoprivrednicima isplatila više od pet milijuna eura potpora te naglasio važnost jačanja domaće proizvodnje i samodostatnosti.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak osvrnuo se na globalnu važnost prehrambene suverenosti, a najavio je i otvaranje termalnog kupališta Wellovar u rujnu kao prilike za plasiranje lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

Saborski zastupnik Miro Totgergeli, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, istaknuo je da sajam ima važnu ulogu kao mjesto gospodarskih i poslovnih susreta te ima i edukativnu i turističku ulogu.

Na sajmu je dodijeljeno i 20 ugovora mladim poljoprivrednicima do 41. godine, svaki u vrijednosti 75.000 eura bespovratnih sredstava.

Ulaznica na sajam košta sedam eura, a grupna šest eura. Parking je besplatan, a u subotu i nedjelju organiziran je besplatni autobusni prijevoz s bjelovarskog kolodvora do sajmišta i natrag.