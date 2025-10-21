Obavijesti

Galerija

Komentari 4
STIŽE DO KRAJA 2029.

FOTO Ovako bi trebala izgledati nova dječja bolnica u Blatu

Gotovo cjelokupna energija, ili točnije do 84 posto, dolazit će iz obnovljivih izvora, dijelom iz solarnih izvora, ali i velikim dijelom iz geotermalnih izvora kojima obiluje lokacija na kojoj će se graditi bolnica - istaknuo je ugovoreni voditelj projekta Saša Marenjak.
Zagreb: Potpisan ugovor za projektiranje i izgradnju Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu
Ugovor o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje prve faze Nacionalne dječje bolnice potpisali su ministrica zdravstva Irena Hrstić i predstavnik zajednice ponuditelja Domagoj Kamenski. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/16
Ugovor o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje prve faze Nacionalne dječje bolnice potpisali su ministrica zdravstva Irena Hrstić i predstavnik zajednice ponuditelja Domagoj Kamenski. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025