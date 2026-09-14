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PROJEKT OD 18 MILIJUNA EURA

FOTO Ovako će izgledati budući Dom zdravlja Špansko. Grad Zagreb objavio nove fotografije

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izgradnju Doma zdravlja Zagreb zapad – Ambulante Špansko u Ulici Matije Vlačića Ilirika 2, u vrijednosti od 18 milijuna eura bez PDV-a koje se pokriva u cijelosti iz gradskog proračuna, izvijestili su iz Grada.
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FOTO Ovako će izgledati budući Dom zdravlja Špansko. Grad Zagreb objavio nove fotografije
Stanovnici zapadnog dijela Zagreba dobit će novi, suvremeni dom zdravlja koji će značajno unaprijediti dostupnost i kvalitetu primarne zdravstvene zaštite te na jednoj lokaciji objediniti širok spektar zdravstvenih usluga, navodi grad. | Foto: Grad Zagreb
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Stanovnici zapadnog dijela Zagreba dobit će novi, suvremeni dom zdravlja koji će značajno unaprijediti dostupnost i kvalitetu primarne zdravstvene zaštite te na jednoj lokaciji objediniti širok spektar zdravstvenih usluga, navodi grad. | Foto: Grad Zagreb
Komentari 1

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