FOTO Ovako će izgledati budući Dom zdravlja Špansko. Grad Zagreb objavio nove fotografije

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izgradnju Doma zdravlja Zagreb zapad – Ambulante Špansko u Ulici Matije Vlačića Ilirika 2, u vrijednosti od 18 milijuna eura bez PDV-a koje se pokriva u cijelosti iz gradskog proračuna, izvijestili su iz Grada.
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Stanovnici zapadnog dijela Zagreba dobit će novi, suvremeni dom zdravlja koji će značajno unaprijediti dostupnost i kvalitetu primarne zdravstvene zaštite te na jednoj lokaciji objediniti širok spektar zdravstvenih usluga, navodi grad.
| Foto: Grad Zagreb
Stanovnici zapadnog dijela Zagreba dobit će novi, suvremeni dom zdravlja koji će značajno unaprijediti dostupnost i kvalitetu primarne zdravstvene zaštite te na jednoj lokaciji objediniti širok spektar zdravstvenih usluga, navodi grad. |
Foto: Grad Zagreb
Stanovnici zapadnog dijela Zagreba dobit će novi, suvremeni dom zdravlja koji će značajno unaprijediti dostupnost i kvalitetu primarne zdravstvene zaštite te na jednoj lokaciji objediniti širok spektar zdravstvenih usluga, navodi grad.
| Foto: Grad Zagreb
Nova ambulanta gradit će se s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže, ukupne bruto površine veće od 5.800 m2. Zgrada je osmišljena kako bi pacijentima omogućio jednostavnije, brže i učinkovitije korištenje zdravstvenih usluga. U prizemlju će se nalaziti glavni ulazi i javni sadržaji, dok će na višim etažama biti raspoređene ordinacije, čekaonice i ostali medicinski prostori. U podzemnoj etaži bit će smješten radiološki odjel s RTG-om, CT-om, mamografijom i dentalnim RTG-om, uz tehničke i pomoćne prostore.
| Foto: Grad Zagreb
Izgradnjom doma zdravlja značajno će se proširiti opseg zdravstvenih usluga, pa će se uz postojeće ordinacije opće/obiteljske, dentalne i školske medicine, pedijatrije, ginekologije i patronažne službe te ljekarne, uvesti i fizikalna medicina i rehabilitacija, medicina rada i sporta, radiologija, medicinsko-kemijski laboratorij, kao i specijalističke ambulante
| Foto: Grad Zagreb
Grad Zagreb svoje nove vrtiće, škole i zdravstvene objekte projektira prema najvišim standardima zelene gradnje, u skladu sa smjernicama koje je izradila Regionalna energetskoklimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Time gradske ustanove postaju energetski učinkovitije i otpornije na klimatske promjene. U skladu s tim pristupom, novi dom zdravlja u Španskom projektiran je prema standardu nZEB, pa će za grijanje i hlađenje koristiti dizalice topline, dok će na krovu biti postavljena fotonaponska elektrana snage 85 kW. Više od 60 % okolne površine bit će ozelenjeno i uređeno, a novo parkiralište osigurat će 70 parkirnih mjesta. Natkriveni trijemovi i uređeni pješački prilazi povezivat će objekt s okolnim zelenim površinama i pješačkim stazama.
| Foto: Grad Zagreb
Poseban naglasak stavljen je na pristupačnost i funkcionalnost. Građevina će biti u potpunosti prilagođena osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, s prilagođenim parkirnim mjestima, dva dizala i pristupačnim sanitarnim čvorovima.
| Foto: Grad Zagreb
Kako bi osigurali kontinuitet zdravstvene skrbi građanima, rad postojeće ambulante neće biti prekinut tijekom izgradnje. Po završetku postupka javne nabave i odabiru izvođača, početak radova očekuje se početkom 2027. godine.
| Foto: Grad Zagreb