FOTO Ovako će izgledati novi velebni most Kaštelanskog zaljeva vrijedan 250 mil. eura

Most će se nalaziti na sjevernom prilazu gradu pa bi za mnoge putnike koji dolaze iz smjera zračne luke ili Trogira upravo on bio prvi susret sa Splitom i zaljevom. Zbog toga je zamišljen kao upečatljiva građevina koja će stvarati novu siluetu sjeverne obale i funkcionirati kao svojevrsna morska vrata grada. | Foto: Facebook/Tomislav Šuta