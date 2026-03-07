Obavijesti

NOVA VIZURA GRADA

FOTO Ovako će izgledati novi velebni most Kaštelanskog zaljeva vrijedan 250 mil. eura

Most dug 1600 metara spojit će Split i Kaštela, a projekt bi trebao potpuno promijeniti izgled sjeverne obale grada i postati novi ulaz u Split.
Veliki infrastrukturni projekt za šire splitsko područje mogao bi potpuno promijeniti izgled Kaštelanskog zaljeva. Planirani most, dug oko 1600 metara, spojit će splitski poluotok s Kaštelima i stvoriti novu prometnu vezu u tom dijelu Dalmacije. | Foto: Facebook/Tomislav Šuta
