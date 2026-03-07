FOTO Ovako će izgledati novi velebni most Kaštelanskog zaljeva vrijedan 250 mil. eura

Most dug 1600 metara spojit će Split i Kaštela, a projekt bi trebao potpuno promijeniti izgled sjeverne obale grada i postati novi ulaz u Split.
Veliki infrastrukturni projekt za šire splitsko područje mogao bi potpuno promijeniti izgled Kaštelanskog zaljeva. Planirani most, dug oko 1600 metara, spojit će splitski poluotok s Kaštelima i stvoriti novu prometnu vezu u tom dijelu Dalmacije.
No projekt ne donosi samo prometno rješenje. Njime bi se pokrenula i transformacija sjeverne obale zaljeva, prostora koji je desetljećima bio obilježen vojnom i industrijskom infrastrukturom. Ideja je da se taj dio postupno pretvori u novu gradsku fasadu Splita.
Most će se nalaziti na sjevernom prilazu gradu pa bi za mnoge putnike koji dolaze iz smjera zračne luke ili Trogira upravo on bio prvi susret sa Splitom i zaljevom. Zbog toga je zamišljen kao upečatljiva građevina koja će stvarati novu siluetu sjeverne obale i funkcionirati kao svojevrsna morska vrata grada.
Vizualno će dominirati dva vitka pilona visoka 157 metara. Njihov oblik inspiriran je kristalnom strukturom dalmatinskog vapnenca, kamena od kojeg je građena i Dioklecijanova palača.
Most neće služiti samo automobilima. Uz prometnicu su predviđene i pješačke te biciklističke staze, smještene niže od kolnika kako bi bile zaštićene od buke, vjetra i ispušnih plinova. Kod pilona su planirane proširene zone koje će služiti kao vidikovci i mjesta za okupljanje.
