FOTO Ovako izgleda arheološko blago u Solinu. Planiraju ga zatrpati betonskim pločama?

U središtu Solina vodi se rasprava o sudbini vrijednog arheološkog nalazišta otkrivenog na prostoru budućeg gradskog trga. Naime, Solin bi uskoro trebao dobiti novi gradski trg, no ispod površine prostora na kojem je planirana njegova gradnja nalazi se arheološko bogatstvo koje građani i posjetitelji, kako upozoravaju iz tamošnje Nezavisne liste mladih, neće moći vidjeti.
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Riječ je o ostacima raskošne rimske kuće podignute unutar bedema antičke Salone, nekadašnjeg glavnoga grada rimske provincije Dalmacije. Pronađeni su ostaci luksuzne rimske rezidencije s mozaicima, podnim grijanjem, bazenom i drugim elementima, a posebno se ističe veliki mozaik s prikazom pauna. Ministarstvo kulture i medija nalazište je opisalo kao ono od iznimne vrijednosti.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Riječ je o ostacima raskošne rimske kuće podignute unutar bedema antičke Salone, nekadašnjeg glavnoga grada rimske provincije Dalmacije. Pronađeni su ostaci luksuzne rimske rezidencije s mozaicima, podnim grijanjem, bazenom i drugim elementima, a posebno se ističe veliki mozaik s prikazom pauna. Ministarstvo kulture i medija nalazište je opisalo kao ono od iznimne vrijednosti. |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Riječ je o ostacima raskošne rimske kuće podignute unutar bedema antičke Salone, nekadašnjeg glavnoga grada rimske provincije Dalmacije. Pronađeni su ostaci luksuzne rimske rezidencije s mozaicima, podnim grijanjem, bazenom i drugim elementima, a posebno se ističe veliki mozaik s prikazom pauna. Ministarstvo kulture i medija nalazište je opisalo kao ono od iznimne vrijednosti.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Na prostoru je istraženo oko 900 četvornih metara, no trenutačni plan predviđa da se ostaci zaštite i ostanu ispod budućeg trga. Zbog toga je cijeli slučaj postao poznat pod nazivom slučaj “betonom na mozaik”.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Gradska uprava potvrdila je da nalazi neće biti prezentirani javnosti, već fizički zaštićeni jer Solin trenutačno nema mogućnosti osigurati prezentaciju u zatvorenom prostoru, a zbog osjetljivosti nalazišta stručnjaci smatraju da bi prezentacija trebala biti u prostoru zaštićenom od atmosferilija.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Na temu se uključio i splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević, koji je najavio da će slučaj otvoriti na sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Ivošević smatra da iz odgovora Ministarstva proizlazi kako se nalazi prekrivaju jer Grad Solin nema dovoljno sredstava za njihovu odgovarajuću prezentaciju te je pozvao državu i županiju da se uključe.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Na njegove prozivke odgovorio je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji odbacuje tvrdnju da se arheološka baština želi sakriti. Prema njegovu objašnjenju, originalni mozaici i dijelovi vile neće biti izloženi na površini trga, ali će lokalitet biti zaštićen prema uvjetima konzervatora. Priča o nalazištu trebala bi se predstaviti kroz oblikovanje prostora, replike i informativne sadržaje.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ninčević je Ivoševića optužio da se bavi politikom Solina. U objavi je sugerirao i da bi Ivošević možda mogao promijeniti prebivalište te se politički uključiti u Solin.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL