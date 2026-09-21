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'BETONOM NA MOZAIK'

FOTO Ovako izgleda arheološko blago u Solinu. Planiraju ga zatrpati betonskim pločama?

U središtu Solina vodi se rasprava o sudbini vrijednog arheološkog nalazišta otkrivenog na prostoru budućeg gradskog trga. Naime, Solin bi uskoro trebao dobiti novi gradski trg, no ispod površine prostora na kojem je planirana njegova gradnja nalazi se arheološko bogatstvo koje građani i posjetitelji, kako upozoravaju iz tamošnje Nezavisne liste mladih, neće moći vidjeti.
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U centru Solina otkriveni vrhunski sačuvani mozaici
Riječ je o ostacima raskošne rimske kuće podignute unutar bedema antičke Salone, nekadašnjeg glavnoga grada rimske provincije Dalmacije. Pronađeni su ostaci luksuzne rimske rezidencije s mozaicima, podnim grijanjem, bazenom i drugim elementima, a posebno se ističe veliki mozaik s prikazom pauna. Ministarstvo kulture i medija nalazište je opisalo kao ono od iznimne vrijednosti. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Riječ je o ostacima raskošne rimske kuće podignute unutar bedema antičke Salone, nekadašnjeg glavnoga grada rimske provincije Dalmacije. Pronađeni su ostaci luksuzne rimske rezidencije s mozaicima, podnim grijanjem, bazenom i drugim elementima, a posebno se ističe veliki mozaik s prikazom pauna. Ministarstvo kulture i medija nalazište je opisalo kao ono od iznimne vrijednosti. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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