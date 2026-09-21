FOTO Ovako izgleda arheološko blago u Solinu. Planiraju ga zatrpati betonskim pločama?

Na temu se uključio i splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević, koji je najavio da će slučaj otvoriti na sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Ivošević smatra da iz odgovora Ministarstva proizlazi kako se nalazi prekrivaju jer Grad Solin nema dovoljno sredstava za njihovu odgovarajuću prezentaciju te je pozvao državu i županiju da se uključe. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL