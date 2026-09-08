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OTIŠLI AMERIKANCI KRENUO NAPAD

FOTO Ovako izgleda Kijev nakon žestokog ruskog napada: Sve je u plamenu, dvoje poginulih...

Rusija je rano u utorak zasula Kijev dronovima i projektilima, nastavivši zračne napade nakon kratke stanke zbog posjeta američkih mirovnih pregovarača, a u napadima su poginule dvije osobe, dok su diljem ukrajinske prijestolnice izbili požari.
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Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je još deset osoba ozlijeđeno, dok su ostaci dronova u jednoj gradskoj četvrti izazvali požare u peterokatnoj stambenoj zgradi i trokatnom stambenom objektu. | Foto: Alina Smutko
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Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je još deset osoba ozlijeđeno, dok su ostaci dronova u jednoj gradskoj četvrti izazvali požare u peterokatnoj stambenoj zgradi i trokatnom stambenom objektu. | Foto: Alina Smutko
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