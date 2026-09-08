FOTO Ovako izgleda Kijev nakon žestokog ruskog napada: Sve je u plamenu, dvoje poginulih...

Rusija je rano u utorak zasula Kijev dronovima i projektilima, nastavivši zračne napade nakon kratke stanke zbog posjeta američkih mirovnih pregovarača, a u napadima su poginule dvije osobe, dok su diljem ukrajinske prijestolnice izbili požari.
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Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je još deset osoba ozlijeđeno, dok su ostaci dronova u jednoj gradskoj četvrti izazvali požare u peterokatnoj stambenoj zgradi i trokatnom stambenom objektu.
| Foto: Alina Smutko
Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je još deset osoba ozlijeđeno, dok su ostaci dronova u jednoj gradskoj četvrti izazvali požare u peterokatnoj stambenoj zgradi i trokatnom stambenom objektu. |
Foto: Alina Smutko
Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je još deset osoba ozlijeđeno, dok su ostaci dronova u jednoj gradskoj četvrti izazvali požare u peterokatnoj stambenoj zgradi i trokatnom stambenom objektu.
| Foto: Alina Smutko
U napadu je oštećeno najmanje 14 višekatnica, studentski dom, škola, klinika, skladišta i drugi objekti, priopćili su dužnosnici.
| Foto: Alina Smutko
Rusija je nastavila napade nakon što su američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff napustili Kijev poslije nedjeljnog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, u trenutku kada administracija Donalda Trumpa ponovno pojačava napore za okončanje četveroipolgodišnjeg rata Rusije u Ukrajini.
| Foto: Alina Smutko
U Kijev su stigli nakon razgovora u Moskvi, poslije kojih je Kremlj objavio da ne isključuje nastavak trilateralnih pregovora.
| Foto: Alina Smutko
„Čim su mirovni izaslanici američkog predsjednika otišli, Putin je pokrenuo još jedan masovan, stravičan napad na Kijev”, napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u.
| Foto: Alina Smutko
„Njegovi balistički projektili govore glasnije od njegovih riječi o diplomaciji”, dodao je Sibiha, pozvavši saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu te Ukrajini osiguraju presretačke projektile za obaranje balističkih projektila, čije su zalihe u Kijevu kritično niske.
| Foto: Alina Smutko
Uoči pregovora Rusija je tijekom nekoliko dana pojačala zračne napade na Kijev i okolna područja gotovo do cjelodnevnog intenziteta, umjesto da ih izvodi uglavnom noću.
| Foto: Alina Smutko
Pritom je koristila brže dronove na mlazni pogon, koji su odnijeli ljudske živote i poremetili svakodnevni život.
| Foto: Alina Smutko
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je Moskva pogodila vojne i logističke ciljeve u Kijevu i okolnoj regiji, kao i u crnomorskoj luci Čornomorsk, izvijestile su ruske novinske agencije.
| Foto: Anna Voitenko
Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, pokrenula je preventivne operacije zbog ruskih raketnih napada na Ukrajinu, priopćila je poljska vojska.
| Foto: Stringer
Zbog vojnih operacija privremeno je obustavljen promet u zračnoj luci u Lublinu.
| Foto: Anna Voitenko
U Rusiji su pak ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i ozlijedili više ljudi u Saratovu, gradu na Volgi oko 730 kilometara jugoistočno od Moskve, izjavio je regionalni guverner.
| Foto: Alina Smutko
Na tom se području nalazi velika rafinerija nafte kojom upravlja državna naftna kompanija Rosneft, kao i drugi industrijski i vojni objekti.
| Foto: Valentyn Ogirenko
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Alina Smutko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Gleb Garanich
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Gleb Garanich
Foto Alina Smutko
Foto Gleb Garanich
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Alina Smutko