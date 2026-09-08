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POŽARI PO CIJELOM GRADU

FOTO ŽESTOK UDAR NA KIJEV Rusi ih zasuli raketama čim su otišli američki posrednici

Piše HINA,
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FOTO ŽESTOK UDAR NA KIJEV Rusi ih zasuli raketama čim su otišli američki posrednici
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Foto: Gleb Garanich
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U pogođenoj stambenoj zgradi ostalo je zarobljeno više osoba, a diljem Kijeva izbili su požari, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, nakon, kako je rekao, ruskih napada balističkim raketama.

Rusija je u utorak ujutro, nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, nastavila zračne napade na ukrajinski glavni grad Kijev, napavši grad balističkim raketama i ranivši šest osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

U pogođenoj stambenoj zgradi ostalo je zarobljeno više osoba, a diljem Kijeva izbili su požari, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, nakon, kako je rekao, ruskih napada balističkim raketama.

Petorokatnica i trokatnica oštećene su padom krhotina, zasebno je na Telegramu izjavila kijevska vojna uprava, tražeći od ljudi da potraže sklonište.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv Russian missile strike in Kyiv Russian missile strike in Kyiv
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Foto: Valentyn Ogirenko

Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, započela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na X-u.

Trumpova administracija obnovila svoje napore za okončanje ruskog rata u Ukrajini koji traje 4 i pol godine no rusija je nastavila napade nakon što su američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff otišli nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u nedjelju.

Oni su u Kijev stigli  s razgovora iz Moskve, nakon kojih je Kremlj rekao da ne isključuje nastavak trostranih pregovora.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

U Rusiji su ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i ozlijedili ljude u gradu Saratovu na rijeci Volgi, oko 730 km jugoistočno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera.

U tom području se nalazi velika rafinerija nafte kojom upravlja državna naftna tvrtka Rosnjeft, kao i niz drugih industrijskih i vojnih objekata.

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