FOTO ŽESTOK UDAR NA KIJEV Rusi ih zasuli raketama čim su otišli američki posrednici

Rusija je u utorak ujutro, nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, nastavila zračne napade na ukrajinski glavni grad Kijev, napavši grad balističkim raketama i ranivši šest osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

U pogođenoj stambenoj zgradi ostalo je zarobljeno više osoba, a diljem Kijeva izbili su požari, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, nakon, kako je rekao, ruskih napada balističkim raketama.

Petorokatnica i trokatnica oštećene su padom krhotina, zasebno je na Telegramu izjavila kijevska vojna uprava, tražeći od ljudi da potraže sklonište.

Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, započela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na X-u.

Heavy damage in Ukraine’s capital, Kyiv, this morning after a major overnight Russian drone and missile attack.



Russian forces launched roughly two dozen ballistic missiles and 30+ cruise missiles at Kyiv and the nearby city of Bila Tserkva, killing at least two. pic.twitter.com/6FTBcmQU0Z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2026

Trumpova administracija obnovila svoje napore za okončanje ruskog rata u Ukrajini koji traje 4 i pol godine no rusija je nastavila napade nakon što su američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff otišli nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u nedjelju.

Oni su u Kijev stigli s razgovora iz Moskve, nakon kojih je Kremlj rekao da ne isključuje nastavak trostranih pregovora.

Foto: Valentyn Ogirenko

U Rusiji su ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i ozlijedili ljude u gradu Saratovu na rijeci Volgi, oko 730 km jugoistočno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera.

U tom području se nalazi velika rafinerija nafte kojom upravlja državna naftna tvrtka Rosnjeft, kao i niz drugih industrijskih i vojnih objekata.