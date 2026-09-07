Kremlj je otvoren za nastavak pregovora s Ukrajinom i SAD-om, no ističe da je prerano za određivanje datuma i mjesta održavanja tih razgovora.
Kremlj: 'Pregovori s Ukrajinom i SAD-om i dalje su mogući'
Kremlj je u ponedjeljak izjavio da ne isključuje mogućnost nastavka mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država, ali je rekao da je prerano reći kada i gdje bi se takvi razgovori mogli održati.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dao je te komentare kada je upitan o posjetu američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu tijekom vikenda.
Peskov je rekao da Kremlj ne isključuje mogućnost telefonskog poziva između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi razgovarali o putovanju američkih izaslanika.
Moskva još nije primila nikakve informacije o kontaktima između američkih izaslanika i ukrajinskih dužnosnika u Kijevu, rekao je Peskov.
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