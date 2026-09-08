Zelenski upozorava: 'Putin želi iskoristiti zimu da slomi Ukrajinu, ali boji se Trumpa'

Zelenski vjeruje da ruski predsjednik Vladimir Putin računa na još jednu oštru zimu kako bi oslabio Ukrajinu, uključujući i napadima na njezinu energetsku infrastrukturu, ali ne želi antagonizirati američkog predsjednika Donalda Trumpa uoči američkih izbora za Kongres početkom studenog.

"Osjećam da Putin treba Trumpa", rekao je Zelenski u intervjuu za američki novinski portal Axios. "Ne želi... uznemiriti ga."

Tijekom vikenda, Putin i Zelenski ugostili su američke pregovarače Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera na razgovorima o mogućem nastavku mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva. Nisu spomenuti konkretni rezultati.

Bez ulaska u detalje, Zelenski je samo govorio o mogućim načinima deeskalacije situacije prije početka zime.

Zelenski: Možemo i mi pritisnuti Rusiju

Ipak je pretpostavio da će Moskva htjeti iskoristiti zimu kako bi izvršila daljnji pritisak na Ukrajinu.

"Rusija stvarno misli da im ova zima može pomoći da nas slome", rekao je Zelenski za Axios. Cilj je, rekao je, bio prisiliti Kijev da pokaže veću spremnost na kompromis.

Upozorio je da bi i Ukrajina mogla izvršiti ekonomski pritisak na Rusiju.

"Kad su napali našu struju, blokirali smo im mogućnost prodaje nafte i plina", objasnio je Zelenski.

Međutim, Ukrajina želi ponovno pokrenuti diplomatski pregovarački proces.

"Imamo ovaj rujan, listopad da pronađemo bilo kakav način da razgovaramo", rekao je Zelenski. "Bez dijaloga... nećemo imati rezultat."

On očekuje da će Trump pronaći način da pokrene pregovarački proces prije nego što nastupi zima.