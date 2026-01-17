FOTO Ovako izgleda liječnički pregled prije vojne obuke

Provođenje zdravstvenih pregleda kandidata za temeljno vojno osposobljavanje počelo je 15. siječnja u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu...
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid obišao je 16. siječnja kandidate koji su pristupili zdravstvenim pregledima za temeljno vojno osposobljavanje u Zavodu za zrakoplovnu medicinu Vojno-zdravstvenog središta Zapovjedništva za potporu u Zagrebu, prenosi MORH.
Tom prilikom zapovjednik Zapovjedništva za potporu brigadir Mile Vukičević i ravnatelj Zavoda za zrakoplovnu medicinu brigadir Tomislav Barčan upoznali su načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH s načinom organizacije i tijekom provedbe zdravstvenih pregleda za buduće ročnike te su obišli prostorije i upoznali se s radom Zavoda za zrakoplovnu medicinu.
U pratnji načelnika bili su pomoćnik načelnika Glavnog stožera OSRH za zdravstvo general-bojnik Boris Zdilar, zapovjednik Vojno-zdravstvenog središta brigadir Dragan Ljubičić i prvi dočasnik Oružanih snaga RH časnički namjesnik Filip Tunjić.
Ministar Anušić objasnio je ranije kako Vlada Republike Hrvatske provodi povijesnu modernizaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske - najveću od samostalnosti Republike Hrvatske, prenosi MORH.
Naglasio je važnost i nužnost ulaganja u obranu u današnje vrijeme te rekao: „Oružane snage Republike Hrvatske imale su u svom sastavu i u svojoj uporabi naoružanje i vojnu opremu istočne proizvodnje. Danas je Hrvatska članica EU-a i NATO-a i opremamo Hrvatsku vojsku u skladu s NATO-ovim standardima. Prošle godine Hrvatska je dosegnula 2,08 % BDP-a izdvajanja za opremanje i naoružavanje, a čak 34 % od toga ide na modernizaciju.”
„Prošle godine Vlada je donijela odluku o preraspodjeli sredstava u iznosu od 235,7 milijuna eura i preraspodijelila ih upravo za potrebe Oružanih snaga RH. Ono što je ključno je naglasiti da će se dinamika opremanja nastaviti i podizat će se izdvajanja za obranu do 3,5 %, do 2035. godine, a u potpunosti ćemo završiti naš proces modernizacije i opremanja Oružanih snaga“, rekao je ministar.
Također, ministar je istaknuo kako je nužno ravnomjerno ulaganje i modernizacija svih triju grana Oružanih snaga: „Proces modernizacije Hrvatskog ratnog zrakoplovstva je pri kraju, u tijeku je realizacija projekata modernizacije Hrvatske kopnene vojske, a u pripremi su i ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu“.
Vezano za hrvatsku obrambenu industriju, ministar Anušić istaknuo je kako je hrvatska vojna industrija aktivno uključena u procese modernizacije Hrvatske vojske, kao i u inozemne bilateralne posjete, a pritom se intenzivno radi na promociji kvalitetnih i jedinstvenih hrvatskih proizvoda.
