FOTO Ovako izgleda liječnički pregled prije vojne obuke

Provođenje zdravstvenih pregleda kandidata za temeljno vojno osposobljavanje počelo je 15. siječnja u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu...
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid obišao je 16. siječnja kandidate koji su pristupili zdravstvenim pregledima za temeljno vojno osposobljavanje u Zavodu za zrakoplovnu medicinu Vojno-zdravstvenog središta Zapovjedništva za potporu u Zagrebu, prenosi MORH. | Foto: Ministarstvo obrane RH
