FOTO Ovako izgleda liječnički pregled prije vojne obuke

„Prošle godine Vlada je donijela odluku o preraspodjeli sredstava u iznosu od 235,7 milijuna eura i preraspodijelila ih upravo za potrebe Oružanih snaga RH. Ono što je ključno je naglasiti da će se dinamika opremanja nastaviti i podizat će se izdvajanja za obranu do 3,5 %, do 2035. godine, a u potpunosti ćemo završiti naš proces modernizacije i opremanja Oružanih snaga“, rekao je ministar. | Foto: Ministarstvo obrane RH