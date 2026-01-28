FOTO Ovako izgledaju ulice u Ukrajini: 'Jedino ispod mreže možemo doći do trgovine'
KOSTJANTINIVKA - Ceste u blizini Kostjantinivke, gradića na istoku Ukrajine, danas više nalikuju crti bojišnice nego logističkom čvorištu Kramatorske oblati. Ukrajinska vojska objavila je fotografije svakodnevice, gdje razvlače zaštitne mreže kako bi osigurali svoju logistiku. To je i jedini siguran način da civili uopće odu to trgovine po hranu. Za sigurnost su zadužene nove vojne jedinice tzv. mobilne bojne skupine. Postavljaju stupove i plastične mreže, teško su naoružani, a tenkovi su im doslovno - ježevi. "Bez rada tih postrojbi teško je zamisliti suvremeni rat".