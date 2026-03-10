Obavijesti

Galerija

Komentari 19
SPORNO IMANJE

FOTO Ovako je Dalić proslavio srebro u bespravno sagrađenoj vikendici: Na fešti Ćiro, Jakov...

Kako su 24sata ekskluzivno ranije pisala, izbornik Zlatko Dalić sagradio je bespravno imanje u štićenom parku uz rijeku Dravu. U istoj je toj vikendici, doduše nešto manjoj, proslavio srebro sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018.
Varaždin: Zlatko Dalić na vikendici organizirao druženje za prijatelje i novinare
Kako su 24sata ekskluzivno objavila, Zlatko Dalić je bespravni graditelj. Nakon što je jeftino kupio zemljište s objektom za manje od 3000 eura u štićenom regionalnom parku u Kuršanskom lugu uz Dravu, staru kuću je uklonio, prvo napravio manju vikendicu, a zatim je dodatno proširio. Napravio je i pomoćne objekte, a silazak u Dravu mu omogućuju bespravne stepenice i bespravni mol. | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
1/25
Kako su 24sata ekskluzivno objavila, Zlatko Dalić je bespravni graditelj. Nakon što je jeftino kupio zemljište s objektom za manje od 3000 eura u štićenom regionalnom parku u Kuršanskom lugu uz Dravu, staru kuću je uklonio, prvo napravio manju vikendicu, a zatim je dodatno proširio. Napravio je i pomoćne objekte, a silazak u Dravu mu omogućuju bespravne stepenice i bespravni mol. | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Komentari 19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026