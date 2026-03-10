FOTO Ovako je Dalić proslavio srebro u bespravno sagrađenoj vikendici: Na fešti Ćiro, Jakov...

Kako su 24sata ekskluzivno ranije pisala, izbornik Zlatko Dalić sagradio je bespravno imanje u štićenom parku uz rijeku Dravu. U istoj je toj vikendici, doduše nešto manjoj, proslavio srebro sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018.
Kako su 24sata ekskluzivno objavila, Zlatko Dalić je bespravni graditelj. Nakon što je jeftino kupio zemljište s objektom za manje od 3000 eura u štićenom regionalnom parku u Kuršanskom lugu uz Dravu, staru kuću je uklonio, prvo napravio manju vikendicu, a zatim je dodatno proširio. Napravio je i pomoćne objekte, a silazak u Dravu mu omogućuju bespravne stepenice i bespravni mol.
Zemljište na kojem je vikendica je štićeni regionalni park već 15 godina. I da je stara kuća legalizirana, Dalić je ne bi po zakonu mogao srušiti i napraviti veću. Mogao bi je u tom slučaju samo obnoviti u postojećim gabaritima. No, izbornik je uklonio stari objekt i napravio novi, a zatim ga dodatno proširio i uredio. Sve to u području štićene prirode.
Inspektorat je utvrdio da je sve nezakonito, ali onda je prekinuo postupak izvršenja rušenja do daljnjeg. Pozvali su se na zakon koji predviđa da se uklanjanje zaustavi dok Međimurska županija ne donose ili rješenje o odbijanju ili prihvaćanju zahtjeva za legalizacijom. A Županija nije učinila niti jedno od toga.
Među brojnim gostima, koje je Zlatko Dalić dočekao sa suprugom Davorkom te sinovima Brunom i Tonijem te 2018. godine, bili su i trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, bivši ministar financija Zdravko Marić, suprug tadašnje hrvatske predsjednice Jakov Kitarović, Marijan Kustić, Zorislav Srebrić, Nenad Horvatić te drugi gosti, a a za glazbu su bili zaduženi Mejaši.
