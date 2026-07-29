GLASANJE ZA PREDSJEDNIKA
FOTO Ovako je izgledala izvanredna sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora
Hrvatski olimpijski odbor (HOO) održava 81. izvanrednu sjednicu Skupštine na kojoj će izabrati novog predsjednika te vodeća tijela krovne sportske organizacije za mandatno razdoblje do 2028. godine. Za čelno mjesto HOO-a natječu se Dragan Primorac i Josip Varvodić, a članovi Skupštine odlučit će tko će u iduće četiri godine voditi hrvatski olimpijski pokret.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu