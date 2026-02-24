Obavijesti

PRVE MINUTE

FOTO Ovako je počeo rat: Prve snimke ruske invazije šokirale svijet prije četiri godine!

Piše Ivan Jukić,
FOTO Ovako je počeo rat: Prve snimke ruske invazije šokirale svijet prije četiri godine!
Foto: x

Jedna od prvih fotografija prikazivala je ukrajinskog graničara kako trči s kontrolne točke na jugu zemlje...

Točno prije četiri godine, u noći s 23. na 24. veljače 2022., svijet je počeo gledati prve prizore ruske invazije na Ukrajinu.

Foto: Ured predsjednika

Bilo je nešto iza četiri sata ujutro kada su se na društvenim mrežama pojavile dramatične objave: “Predstraža Kalančak je napadnuta. Ukrajinski vojnici i civili bježe.”

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Četiri godine ruske invazije na Ukrajinu 01:42
Četiri godine ruske invazije na Ukrajinu | Video: 24sata/Reuters

Jedna od prvih fotografija prikazivala je ukrajinskog graničara kako trči s kontrolne točke na jugu zemlje. Snimila ga je nadzorna kamera u trenutku dok je pokušavao pobjeći s položaja koji je bio pod napadom. On i još trojica pripadnika granične policije ubijeni su ubrzo nakon što su te scene zabilježene.

U tim trenucima još se nagađalo je li riječ o izoliranom incidentu ili početku velikog sukoba. No, sumnje su se ubrzo raspršile.

Nekoliko sati kasnije ukrajinska državna granična služba objavila je snimku kolone ruskih vojnih vozila koja prelaze granicu. Snimka je geolocirana u blizini prijelaza Kalančak, između Ukrajine i anektiranog Krima. Tenovi i oklopna vozila kretali su se prema ukrajinskom teritoriju, a rat je počeo.

Te prve slike, mutne i snimljene u mraku zore, postale su simbol trenutka u kojem je započeo najveći oružani sukob u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Četiri godine kasnije, prizori s Kalančaka i dalje podsjećaju na noć kada se povijest naglo promijenila.

