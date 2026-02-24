Obavijesti

News

Poruka iz Bruxellesa

Rutte: 'NATO će biti uz Ukrajinu koliko god bude trebalo!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rutte: 'NATO će biti uz Ukrajinu koliko god bude trebalo!'
Foto: Anatolii Stepanov

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obećao je kontinuiranu podršku Saveza Ukrajini na četvrtu godišnjicu ruske invazije 24. veljače 2022.

Admiral

"NATO je od početka bio uz Ukrajinu. Danas smo uz vas i bit ćemo uz vas tijekom svih izazova koji su pred nama", rekao je Rutte u utorak u sjedištu Saveza u Bruxellesu.

"Nužno je da Ukrajina nastavi primati vojnu, financijsku i humanitarnu pomoć koja joj je potrebna", rekao je.

Rutte je rekao da je vojna pomoć, uključujući i pomoć za obranu, "bitna", ali je dodao da "Ukrajini treba više".

NEMA POSLJEDICA Slovačka prijeti obustavom struje Ukrajini, Kijev poručuje: 'To neće utjecati na situaciju'
Slovačka prijeti obustavom struje Ukrajini, Kijev poručuje: 'To neće utjecati na situaciju'

"Jer obećanje pomoći ne okončava rat. Ukrajini je potrebno streljivo danas i svaki dan, dok krvoproliće ne prestane".

Čelnik NATO-a također je pozvao saveznike da se obvežu kako bi osigurali mir u Ukrajini nakon što borbe prestanu.

"Kada borbe konačno prestanu, mir se mora održati", rekao je.

RAT U UKRAJINI Četiri godine ukrajinskog otpora. Ruski blitzkrieg se pretvorio u klaonicu na istoku
Četiri godine ukrajinskog otpora. Ruski blitzkrieg se pretvorio u klaonicu na istoku

"S jakim ukrajinskim snagama spremnim za odvraćanje i obranu, te učinkovitim sigurnosnim jamstvima od ukrajinskih partnera: Europe, Kanade i Sjedinjenih Država", rekao je.

"Ukrajinski narod zaslužuje pravedan i trajan mir. Njihova sigurnost je naša sigurnost. Ne može biti istinskog mira u Europi bez stvarnog mira u Ukrajini", rekao je.

