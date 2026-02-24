Britanija uvodi nove sankcije Rusiji: 'Ovo su odlučne mjere...'

Najavljujući sankcije na četvrtu godišnjicu rata, vlada je rekla da je Transnjeft jedna od najvećih svjetskih tvrtki za naftovode i prevozi više od 80 posto ruskog izvoza sirove nafte.

Cilj je dodatno smanjiti ruske prihode od energije.

Sankcije također uključuje 48 tankera za naftu, rekla je vlada.

„Britanija je danas poduzela odlučne mjere kako bi poremetila ključne tokove financiranja, vojne opreme i prihoda koji održavaju rusku agresiju“, rekla je ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper u izjavi.