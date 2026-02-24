Obavijesti

News

na četvrtu godišnjicu rata

Britanija uvodi nove sankcije Rusiji: 'Ovo su odlučne mjere...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Britanija je u utorak uvela sankcije naftovodnom divu Transnjeftu među gotovo 300 ruskih entiteta, u onome što je, kako je rekla, njezin najveći paket mjera od prvih mjeseci rata u Ukrajini

Admiral

Najavljujući sankcije na četvrtu godišnjicu rata, vlada je rekla da je Transnjeft jedna od najvećih svjetskih tvrtki za naftovode i prevozi više od 80 posto ruskog izvoza sirove nafte.

Cilj je dodatno smanjiti ruske prihode od energije.

Snažna poruka iz Kijeva Volodimir Zelenski na četvrtu godišnjicu agresije: 'Ukrajina brani svoju neovisnost!'
Volodimir Zelenski na četvrtu godišnjicu agresije: 'Ukrajina brani svoju neovisnost!'

Sankcije također uključuje 48 tankera za naftu, rekla je vlada.

„Britanija je danas poduzela odlučne mjere kako bi poremetila ključne tokove financiranja, vojne opreme i prihoda koji održavaju rusku agresiju“, rekla je ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper u izjavi.

