FOTO Ovako sada izgleda Tijat: Hoće li legenda opet zablistati?

Želja nam je obnoviti ga i vratiti u život, kaže za 24sata poduzetnik Svetimir Gadže, novi vlasnik legendarnog broda Tijat, koji je njegova tvrtka SANTO COVE d.o.o. iz Imotskog kupila za 20 tisuća eura, uvećano za PDV.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ponude su varirale od tri do 5,5 milijuna eura. Već veliki iznosi za obnovu zadnjih 10 godina doslovno su se udvostručili.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Tijat je plovio sve do umirovljenja 2023. Sagrađen u Splitu, zaplovio je kao Ohrid, potom Hrid, a od 1997. nosi ime Tijat, po istoimenom otočiću. Vremešni starac, muzejski primjerak, još ima iznimne maritimne sposobnosti.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Tijat je plovio i na zadarskom području, kao linija 412, a davno prije i iz Skradina. Zadnje isplovljavanje bilo mu je 7. srpnja 2023. Od svojih putnika tako se brod oprostio pristajanjem na vodičkoj rivi, a tri godine nakon toga našli su plan.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Želja nam je obnoviti ga i vratiti u život, kaže za 24sata poduzetnik Svetimir Gadže, novi vlasnik legendarnog broda Tijat, koji je njegova tvrtka SANTO COVE d.o.o. iz Imotskog kupila za 20 tisuća eura, uvećano za PDV.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Gadže kaže da ni sam nije očekivao da će upravo on postati vlasnik broda koji je desetljećima bio jedan od simbola plovidbe šibenskim akvatorijem. Na ponovljeni javni poziv Šibensko-kninske županije javila su se tri ponuditelja, a upravo je njegova ponuda ocijenjena kao najpovoljnija.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL