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BROD LJUBAVI

FOTO Ovako sada izgleda Tijat: Hoće li legenda opet zablistati?

Želja nam je obnoviti ga i vratiti u život, kaže za 24sata poduzetnik Svetimir Gadže, novi vlasnik legendarnog broda Tijat, koji je njegova tvrtka SANTO COVE d.o.o. iz Imotskog kupila za 20 tisuća eura, uvećano za PDV.
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Šibenik: Legendarni brod ‘Tijat’ plovi u Imotski za 20 tisu?a eura
Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Prošla županijska vlast kupila je brod, no nakon smjene vlasti Tijat je ostao na "suhom" jer se ispostavilo da ne postoji novac kojim bi ga uredili. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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