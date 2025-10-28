KARIBI NA UDARU FOTO Ovako se pripremaju za uragan stoljeća: 'Zgrade to nikako ne mogu izdržati...'

Uragan pete, odnosno najviše kategorije s vjetrovima brzine do 280 kilometara na sat, već je prouzročio tri smrti u Jamajci, tri u Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici. "Ne izlazite", poziva američki Nacionalni centar za uragane (NHC)., koji očekuje "potencijalno po život opasne" vjetrove, poplave i razaranje usporedivo s onim koje su izazvali uragani Maria 2017. i Katrina 2005., u Portoriku i New Orleansu.