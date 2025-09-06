Obavijesti

TVRDI DA SU ZADNJI OLOŠ

FOTO Ovako su izgledali žestoki sukobi u Novom Sadu. Vučić: 'Nikad neće pobijediti Srbiju'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak navečer, nakon što je policija silom razbila prosvjed u Novom Sadu, da je 11 policajaca ozlijeđeno u nasilju i da je više prosvjednika uhićeno.
Sukob građana i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
