FOTO Ovako su izgledali žestoki sukobi u Novom Sadu. Vučić: 'Nikad neće pobijediti Srbiju'

NA ŠTO PRIPAZITI
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....