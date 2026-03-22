ŠEST GODINA OD POTRESA

FOTO Ovdje čuvaju dio križa koji je u potresu pao pred Bozanića

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Otvorenje izložbe "ZG Potres. Halo 193" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Šest godina prošlo je od razornog potresa koji je u 6:24 drsko probudio Zagrepčane i Zagrepčanke. U jedinstvenoj suradnji  Javne vatrogasne postrojbe Zagreb i Muzeja grada Zagreba 27. listopada 2022. otvorena je izložba "ZG POTRES. HALO 193" u kojoj su posjetitelji mogli vidjeti iz blizine trenutke užasa kroz koje je prošao grad. Zagrebački potres, kao i onaj na Banovini, osim tla i građevinskih objekata, uzdrmao je brojne ljudske živote, a kako je 2022. rekao zapovjednik vatrogasne postaje Siniša Jembrih, imali su sreće da je toga dana u 6.24 sati većina spavala, jer da je bio radni dan, imali bismo i na desetke ili čak stotine žrtava.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Spomenuo je i zagrebački potres iz 1880. godine, koji je imao gotovo identične posljedice, a oba potresa imala su, nažalost, i po jednu ljudsku žrtvu. JVP Zagreb izložbu je tada obogatila videomaterijalom, fotografijama iz prve (amaterske) ruke i snimkama dronova. Izloženi su bili i osobni i javni predmeti sa zgrada te odjeća i obuća, a izložba je upotpunjena svjedočanstvima, pozivima vatrogascima.

Autorica koncepcije izložbe je kustosica Iva Kranjec. Iako je izložba završena 2. travnja 2023. neki od predmeta ostali su u muzeju, a neki su vraćeni JVP-u Zagreb.

- Gospodin Siniša Jembrih ustupio nam je predmete poput vatrogasne opreme koja je kasnije nakon završetka izložbe vraćena njima. Tu je primjerice i stol za simulaciju potresa kojeg smo poklonili Tehničkom muzeju - ispričala nam je na šestu obljetnicu potresa kustosica.

Istaknula je da, iako izložba više nije aktivna, planiraju je ponovno oživjeti na desetu godišnjicu. Osim predmeta poput opreme, razbacanih cigli i potrganih automobila, tu je dakako i  križ s Katedrale, koji je tog jutra pao sa stotinjak metara, sedam godina nakon što je ponovno postavljen.

Zagreb: Izložba ZG potres Halo 193 | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Tog jutra, pisala su 24sata, pao je kroz krov Nadbiskupije pred sobu kardinala Josipa Bozanića. Dobro informirani izvor s Kaptola nam je tad rekao da je kardinal jedva izašao iz sobe, ali da je dobro.

- Križ nažalost nije moguće vidjeti u javnosti, on je pohranjen. U vlasništvu je Nadbiskupije koja ga je ustupila Muzeju Grada Zagreba  - zaključila je kustosica. 

Zagreb: Otvorenje izložbe "ZG Potres. Halo 193" | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

