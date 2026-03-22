FOTO Ovdje čuvaju dio križa koji je u potresu pao pred Bozanića

Šest godina prošlo je od razornog potresa koji je u 6:24 drsko probudio Zagrepčane i Zagrepčanke. U jedinstvenoj suradnji Javne vatrogasne postrojbe Zagreb i Muzeja grada Zagreba 27. listopada 2022. otvorena je izložba "ZG POTRES. HALO 193" u kojoj su posjetitelji mogli vidjeti iz blizine trenutke užasa kroz koje je prošao grad. Zagrebački potres, kao i onaj na Banovini, osim tla i građevinskih objekata, uzdrmao je brojne ljudske živote, a kako je 2022. rekao zapovjednik vatrogasne postaje Siniša Jembrih, imali su sreće da je toga dana u 6.24 sati većina spavala, jer da je bio radni dan, imali bismo i na desetke ili čak stotine žrtava.
Spomenuo je i zagrebački potres iz 1880. godine, koji je imao gotovo identične posljedice, a oba potresa imala su, nažalost, i po jednu ljudsku žrtvu. JVP Zagreb izložbu je tada obogatila videomaterijalom, fotografijama iz prve (amaterske) ruke i snimkama dronova. Izloženi su bili i osobni i javni predmeti sa zgrada te odjeća i obuća, a izložba je upotpunjena svjedočanstvima, pozivima vatrogascima.
Autorica koncepcije izložbe je kustosica Iva Kranjec. Iako je izložba završena 2. travnja 2023. neki od predmeta ostali su u muzeju, a neki su vraćeni JVP-u Zagreb.
- Gospodin Siniša Jembrih ustupio nam je predmete poput vatrogasne opreme koja je kasnije nakon završetka izložbe vraćena njima. Tu je primjerice i stol za simulaciju potresa kojeg smo poklonili Tehničkom muzeju - ispričala nam je na šestu obljetnicu potresa kustosica.
Istaknula je da, iako izložba više nije aktivna, planiraju je ponovno oživjeti na desetu godišnjicu. Osim predmeta poput opreme, razbacanih cigli i potrganih automobila, tu je dakako i križ s Katedrale, koji je tog jutra pao sa stotinjak metara, sedam godina nakon što je ponovno postavljen.
Tog jutra, pisala su 24sata, pao je kroz krov Nadbiskupije pred sobu kardinala Josipa Bozanića. Dobro informirani izvor s Kaptola nam je tad rekao da je kardinal jedva izašao iz sobe, ali da je dobro.
- Križ nažalost nije moguće vidjeti u javnosti, on je pohranjen. U vlasništvu je Nadbiskupije koja ga je ustupila Muzeju Grada Zagreba - zaključila je kustosica.
