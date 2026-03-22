U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku

U Sloveniji je od ponoći na snazi ​​odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima.

Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom, uključujući poljoprivredu. Ograničenja će biti na snazi ​​do daljnjega.

Vlada je također aktivirala slovensku vojsku, koja će sudjelovati u opskrbi, a njezini pripadnici bit će na raspolaganju i za prijevoz goriva, te je pozvala distributere da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih crpki, čime će se isporuke goriva do crpki ubrzati.

Trgovci gorivom morat će ujutro vladi dostaviti nova izvješća o stanju na svojim benzinskim crpkama. Vlada će potom odlučiti jesu li potrebne dodatne mjere, najavio je u subotu navečer premijer Robert Golob.

Prema njegovim riječima, vlada želi postići ograničenja prodaje goriva, posebno strancima, zbog čega su izdali preporuku trgovcima da pripreme mjere za strane državljane.

Problemi su uglavnom s Petrolom, prema kojem je premijer u subotu bio vrlo kritičan. Međutim, ova tvrtka je u subotu tvrdila da s maksimalnim angažmanom osiguravaju opskrbu svoje mreže.

Od utorka vozače na benzinskim postajama očekuju nove cijene goriva. Vlada je najavila da će ograničiti cijene goriva. Premijer Andrej Plenković najavio je nove mjere koje će se odnositi na iduća dva tjedna.

- Imamo sve podatke, no još se sve zbraja. Računa se i današnja situacija, pa da ne govorim sada koji cent gore ili dolje. Radi se o ozbiljnom rastu, nipošto zanemarivom. Cijena eurodizela porasla bi za 20 posto, benzina za gotovo 15 posto, a plavog dizela za skoro 30 posto - rekao je Plenković.

Prema izračunima, bez vladinih mjera litra eurosupera 95 od utorka bi poskupjela za 21 cent i stajala 1.71 euro. Cijena eurodizela bila bi viša za 31 cent i iznosila 1.86 eura po litri. Plavi dizel, čija je cijena sada ograničena na 89 centi, skočio bi za 31 cent, na 1.20 eura, piše RTL Danas.

- Ne smijemo zaboraviti da smo na početku vjerojatno najveće energetske krize koju pamti naša generacija. Doslovno na samom početku - rekao je Plenković, dodavši da se radi i na sigurnosti opskrbe.