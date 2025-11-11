Obavijesti

PRODALI 78 BICIKALA

FOTO Ove bicikle je međimurska policija prodavala na javnoj dražbi, najjeftiniji je bio 2 eura

Piše Helena Tkalčević,
7
Foto: PU međimurska

Ukupno se na dražbi na prodaju nudilo 148 bicikala i 23 drugih predmeta (mobiteli, građevinska kolica i dr.). Prodano je 78 bicikala, a od aukcije ukupno se u proračun slilo 1.141 eura

Nakon pune četiri godine Policijska uprava međimurska imala je licitacijsku prodaju bicikala i drugih predmeta, izvijestili su iz te policijske uprave. Radi se o pronađenim predmetima za koje se nakon provedenog postupka nije utvrdio vlasnik.

- Nakon javne objave takvih predmeta te potom i proteka zakonom propisanog vremenskog roka, predmeti se mogu prodati putem javne dražbe, a novac dobiven prodajom uplaćuje se u proračunska sredstva Republike Hrvatske - priopćila je međimurska policija.

Foto: PU međimurska

Tako je u subotu, 8. studenog u dvorištu zgrade PU međimurske održana prodaja putem javne dražbe. Na dražbi se okupio veliki broj zainteresiranih građana koji su nakon razgledavanja kupili 78 bicikala, dok su od ostalih ponuđenih predmeta (mobiteli, građevinska kolica i dr.) kupili njih 16.

Ukupno se na dražbi na prodaju nudilo 148 bicikala i 23 drugih predmeta za koje su mogli licitirati. Najjeftiniji bicikl prodan je za 2 eura, što je bila početna cijena licitacije, a najskuplji za 115 eura. Ukupno od prodaje bicikala i drugih predmeta u proračunska sredstva Republike Hrvatske uplaćeno je 1.141 eura.

Foto: PU međimurska

