FOTO Ovi mladići su za bolesnog dječaka Jana (7) čak šest dana hodali od Zagreba do Rijeke!

Bilo je zahtjevno. Pripreme su trajale dugo, detaljno smo isplanirali put kretanja, a nailazili smo na prepreke jer su neke staze stvarno bile loše označene. Danima unaprijed zakopavali smo hranu na određenim punktovima jer je nije bilo moguće nositi s naših 80-ak kg težine uz 15 kg teških ruksaka. No imajući krajnji cilj u vidu, pomoći jednom predivnom malom dečku, ništa nam nije bilo teško. Pogotovo jer smo imali podršku svih dobrih ljudi na koje smo putem naišli. Nismo se uspjeli ni posvađat - kažu nam Denis Pucko i Nikica Đamonja. Ovi vedri i nasmijani dečki završili su svoju misiju.

U “Šest dana za Jana” propješačili su oko 185 km, od Zagreba do Rijeke, uglavnom preko planinarskih staza, od 0 do 561 metara nadmorske visine, polako, po 30-ak km na dan, u prosjeku oko 12 sati pješačenja dnevno. Zahvalni su i poslodavcima koji su im izašli u susret, a ponajviše obitelji koja ih je strpljivo čekala da se vrate kućama nakon tjedan dana izbivanja.

Ovo je kažu, drugi put da hodaju za malog Jana. Prvi put propješačili su 80-ak km od Podsuseda, kroz cijelu Medvednicu do Gornje Bistre gdje je dječačić rođen. To je, kažu, njihov skroman način da skrenu pažnju na dječaka, koji unatoč svim nedaćama koje prolazi ne skida osmjeh s lica.

- Svatko može pomoći na svoj način. Ovo je naš način, da pružimo podršku njemu i njegovim požrtvovnim roditeljima koji se bore kako znaju i umiju da mu pruže bolji život, da znaju da nisu sami i da ima ljudi koji suosjećaju - kažu skromni dečki koji nisu skloni medijskom eksponiranju. No mediji su za njih ipak saznali te se pridružili humanom cilju pokretanja jedne plemenite humanitarne akcije.

Umorni, ali sretni nakon 6 napornih dana pješačenja, dva dugogodišnja prijatelja u Rijeku su stigla nasmijanih lica. S majicama koje krasi slika slona, Janove omiljene igračke.

- To je najmanje što možemo učiniti za jedno divno i veselo dijete čiji osmijeh govori više od tisući riječi. Zahvalni smo ljudima koji su nas srdačno dočekivali, mnogi su nas počastili smještajem, hranom, pićem i velikim srcem, bespoštedno odvajajući koliko je tko mogao - kaže dvojac kojima su zečevi, srne, konji i jedan jelen pravili društvo po planinama i šumama koje su kroz vjetar, kišu, ali i užareno sunce zadnjih šest dana prošli.

Njihov plemeniti cilj prikupljanje je financijskih sredstava za stajalicu koja će malom Janu uveliko pomoći u njegovom teškom odrastanju.

Jan Grgec (7) u kolicima je i ne može hodati, ali neizmjerno se veseli životu. Boluje od spastične cerebralne paralize. Rođen tri mjeseca prije termina, a unatoč mnogim poteškoćama s kojima se bori, Jan je nasmijano i vedro dijete.

- Pri porođaju je došlo do jakog krvarenja u mozgu, a posljedica toga je cerebralna paraliza koja je zahvatila i ruke i noge. Tu je još i epilepsija i oštećen vid. Ali nikad se nismo predali. Prognoze su bile da će cijeli život biti na kisiku, a evo, on diše samostalno. Nekad se hranio na sondu, sad jede normalno. Toliko smo toga postigli upornim radom i s neizmjernom ljubavlju za Jana, za život - kaže brižna mama Dorotea, koja uz Jana odgaja dvije kćeri u dobi od 13 i 16 godina. Unatoč svim poteškoćama, Jan je, kaže, sretno dijete.

Roditelji još nekako i uspijevaju pokriti terapiju, no financijski je jako izazovno osigurati sva potrebna pomagala jer ih ne pokriva zdravstveno osiguranje. Jedno od njih je trenutačno stajalica koja bi mu omogućila boravak u vertikalnom položaju što je za ljude s ovom bolešću jako bitno.

Svi koji žele pomoći Janu i njegovoj obitelji mogu to učiniti uplatom na račun:

HR3024020063209461283 JAN GRGEC

opis plaćanja: 6 dana za Jana

Jan je veselo dijete, voli glazbu, šetnje i vožnju autobusom

Jan obožava glazbu, šetnje i vožnju autobusom, a uvijek mu je jako smiješno kad pada kiša. U kolicima je i ne može hodati, ali neizmjerno se veseli životu. Roditelji još nekako i uspijevaju pokriti terapiju, no financijski je jako izazovno osigurati sva potrebna pomagala jer ih ne pokriva zdravstveno osiguranje, U zadnje vrijeme obitelji je posebno teško. Dorotea ima status roditelja-njegovatelja, a suprug je do nedavno radio u inozemstvu, no zbog zdravstvenih problema i pratećih operacija u potrazi je za novim poslom, kojeg bi radio čim ozdravi.