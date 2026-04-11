FOTO Ovih sedam zemalja plaćaju vam da se doselite!

S obzirom na sve veću mogućnost rada na daljinu i sve veći broj ljudi koji traže potpunu promjenu načina života, zemlje diljem svijeta čine sve više kako bi privukle nove stanovnike – nudeći novčane poticaje, besplatan smještaj i slične potpore. Ako sanjate o udisanju svježeg alpskog zraka u Švicarskoj, uživanju na suncu na grčkom otoku ili naseljavanju u mirnom španjolskom selu, pogodnosti koje se nude su zaista primamljive. Evo detaljnijeg pogleda na sedam zemalja koje aktivno nude uvjete dobrodošlice novopridošlima i što točno nude oni koji se presele.
Švicarska je već poznata po iznimnoj kvaliteti života, a jedno selo spremno je skupo platiti kako bi dovelo nova lica.
Švicarska je već poznata po iznimnoj kvaliteti života, a jedno selo spremno je skupo platiti kako bi dovelo nova lica. |
Švicarska je već poznata po iznimnoj kvaliteti života, a jedno selo spremno je skupo platiti kako bi dovelo nova lica.
Selo Albinen, smješteno u kantonu Valais, pokrenulo je 2017. godine program poticaja kako bi se uhvatilo u koštac sa smanjenjem broja stanovnika.
Program nudi 25.000 CHF (otprilike 27.000 eura) po odrasloj osobi i 10.000 CHF (otprilike 11.000 eura) po djetetu. Za obitelj koja se sastoji od dvije odrasle osobe i jednog djeteta, to iznosi više od 65.000 eura.
Postoje uvjeti: podnositelji zahtjeva moraju biti mlađi od 45 godina, obvezati se da će živjeti u Albinenu najmanje 10 godina te kupiti ili izgraditi nekretninu vrijednu najmanje 200.000 CHF. Svatko tko ode prije isteka 10 godina morat će vratiti novac.
Irska inicijativa "Naši živi otoci" jedan je od najdalekosežnijih europskih programa preseljenja. Program, koji traje do 2033. godine, ima za cilj povećati broj stanovnika na udaljenim otocima uz irsku obalu nudeći bespovratna sredstva za pomoć novopridošlima u kupnji i obnovi praznih ili napuštenih nekretnina.
Podnositelji zahtjeva mogu primiti do 84.000 eura, ovisno o opsegu potrebne obnove. Nekretnine moraju biti nenaseljene najmanje dvije godine i izgrađene prije 1993. Nakon obnove, moraju se koristiti kao primarni dom ili za dugoročni najam – kratkoročni najam za odmor nije dopušten.
Inicijativa je otvorena i za irske građane i za podnositelje zahtjeva iz inozemstva. Potpora, kojom upravljaju lokalna županijska vijeća, ima za cilj potaknuti rast stanovništva, ojačati lokalna gospodarstva i osigurati održivu budućnost za ove povijesne zajednice.
Za radnike na daljinu i digitalne nomade, to nudi uvjerljivu priliku za preseljenje na mirno mjesto uz značajnu financijsku potporu.
Za one koje privlači mir Mediterana, grčki otok Antikitera nudi izvanredan paket za preseljenje. Lokalne vlasti, uz podršku Grčke pravoslavne crkve , nude potencijalnim stanovnicima besplatnu kuću, parcelu zemlje i mjesečnu isplatu od 500 eura za prve tri godine novim obiteljima koje su spremne tamo se nastaniti.
Program je namijenjen mladim obiteljima i kvalificiranim radnicima, uključujući građevinare, pekare i obrtnike, koji mogu dati značajan doprinos životu na otoku. Gradonačelnik Efstaratios Charcalakis je izjavio da je cilj vratiti zvuk djece koja se igraju na ulicama otoka.
Uz to, preseljenje na Antikiteru neće odgovarati svima. Otok je i dalje malen i udaljen, s ograničenim sadržajima, dok mnoge nekretnine zahtijevaju značajne radove na obnovi. Od onih koji se ipak odluče na taj korak očekuje se da prihvate sporiji tempo života i pokažu trajnu predanost novog života u zajednicu. Za pravu osobu, međutim, to predstavlja izvanrednu priliku za izgradnju budućnosti na mirnom egejskom otoku.
Španjolska aktivno traži nove stanovnike kako bi se uhvatila u koštac s depopulacijom ruralnih područja, posebno u selima u kojima je stanovništvo dramatično opalo posljednjih desetljeća. Brojni regionalni programi nude financijske poticaje digitalnim nomadima, poduzetnicima i obiteljima.
U Extremaduri, radnici koji rade na daljinu mogu se prijaviti za potpore do 15.000 eura pod uvjetom da tamo ostanu najmanje dvije godine. Ponga, grad na sjeverozapadu Španjolske, nudi otprilike 2.971 eura za privlačenje novih stanovnika, uz dodatnu financijsku potporu za svaku bebu rođenu u tom području.
Selo Rubiá u Galiciji plaća obiteljima 150 eura mjesečno kako bi pomoglo u povećanju broja pohađanja lokalnih škola. Uz ove regionalne inicijative, španjolska viza za digitalne nomade nudi smanjene stope poreza na dobit za novoosnovane tvrtke i put do boravka za udaljene radnike i poduzetnike.
Japan već nekoliko godina potiče preseljenje iz Tokija u ruralna područja, iako su poticaji nedavno pojačani usred povijesno niske stope nataliteta. U 2023. godini rođeno je samo 758.631 beba što je pad od 5,1% u usporedbi s 2022. što je potaknulo nove napore za revitalizaciju ruralnih zajednica.
Obitelji sada mogu dobiti milijun jena (otprilike 5.300 eura) po djetetu za preseljenje iz Tokija, uz dodatnu financijsku potporu za pokretanje posla ili osiguravanje lokalnog zaposlenja. Pod određenim okolnostima, ukupna potpora za preseljenje može doseći 4,8 milijuna jena.
Cilj je ublažiti pritisak na glavni grad i unijeti energiju i poduzetnički duh u zajednice koje se bore s demografskim problemima. Obitelji moraju živjeti na svojoj novoj lokaciji najmanje pet godina, a barem jedna odrasla osoba mora raditi ili voditi lokalni posao.
Brojni gradovi i mjesta diljem Sjedinjenih Država uvode pakete preseljenja kako bi privukli radnike na daljinu i kvalificirane stručnjake, s ciljem jačanja lokalnih gospodarstava i zaustavljanja pada stanovništva.
Tulsa u Oklahomi vodi istaknuti program Tulsa Remote, pružajući novac i beneficije radnicima na daljinu koji su spremni za preseljenje, dok Choose Topeka u Kansasu nudi poticaje do 15.000 dolara za ljude u određenim industrijama.
Mattoon u Illinoisu nudi paket "Preselite se u Mattoon" koji uključuje 5000 dolara u gotovini, vaučere za lokalne trgovine i članarine u zajednici.
Iako svaki program ima svoje kriterije prihvatljivosti, cilj je dosljedan: privući ekonomski aktivne nove doseljenike koji mogu oživjeti zajednice uz znatno niže troškove života nego u velikim gradovima.
Kanadski program zadržavanja diplomanata u Saskatchewanu ima za cilj zadržati kvalificirane diplomante u pokrajini nadoknadom školarine do 20.000 kanadskih dolara (oko 12.300 eura).
Da bi se kvalificirali, studenti moraju biti diplomirali na odobrenoj kanadskoj instituciji i planirati živjeti ili se preseliti u Saskatchewan nakon završetka studija. Iznos povrata ovisi o trajanju studija. Inicijativa pruža financijsku pomoć mladim ljudima koji započinju s radom, a istovremeno ih motivira da daju svoj doprinos u podršci lokalnom gospodarstvu.
