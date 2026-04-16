FOTO Ovo je avion koji se srušio kod Vinkovaca: 'Pilot je kontroli leta prijavio problem s gorivom'

Manji avion srušio se na polje u Ivankovu, nedaleko Vinkovaca. Ozlijeđeni pilot hitno je prebačen u vinkovačku bolnicu gdje su mu ustanovljene frakture rebara. Pri svijesti je, ali u stanju šoka, potvrdio je za 24sata ravnatelj bolnice
Prema Mravincu, pilot je postupio po svim propisima za takve situacije. Odabrao je njivu za prinudno slijetanje, no riječ je bila o svježe preoranoj zemlji koja je bila premekana. Kotači su odmah po dodiru s tlom propali, zbog čega se avion zaustavio i prevrnuo naopako.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Pilot je, kako kaže, izvan životne opasnosti. Zadobio je nekoliko prijeloma i u stanju je šoka, ali je stabilno. Uz njega je bio još jedan pilot, no prošao je bez ozljeda.
Kako je otkrio Mravinac za 24sata, pilot je poletio u 8.30 sati prema aerodromu Zvekovec, a desetak minuta kasnije javio se kontroli leta i prijavio problem s motorom i gorivom.
Kako je otkrio za 24sata Milan Mravinac, voditelj zrakoplovne škole Vrabac, nakon što je motor otkazao, pilot je pokušao pronaći mjesto za sigurno slijetanje.
Kako doznajemo iz Opće županijske bolnice u Vinkovcima, pilot je pri punoj svijesti i sjeća se cijelog događaja.
- Ima frakturu dva rebra, pri svijesti je, nije životno ugrožen. Sada ide na daljnje preglede - potvrdio je za 24sata ravnatelj bolnice Krunoslav Šporčić.
Manjim zrakoplovom, koji je u četvrtak 16. travnja iza 9 sati ujutro prisilno sletio u polje u blizini Ivankova, upravljao je član Zrakoplovne škole Vrabac, iskusan pilot i instruktor.
