DRAMA U IVANKOVU

FOTO Ovo je avion koji se srušio kod Vinkovaca: 'Pilot je kontroli leta prijavio problem s gorivom'

Manji avion srušio se na polje u Ivankovu, nedaleko Vinkovaca. Ozlijeđeni pilot hitno je prebačen u vinkovačku bolnicu gdje su mu ustanovljene frakture rebara. Pri svijesti je, ali u stanju šoka, potvrdio je za 24sata ravnatelj bolnice
Avion prisilno sletio kod Ivankova
Prema Mravincu, pilot je postupio po svim propisima za takve situacije. Odabrao je njivu za prinudno slijetanje, no riječ je bila o svježe preoranoj zemlji koja je bila premekana. Kotači su odmah po dodiru s tlom propali, zbog čega se avion zaustavio i prevrnuo naopako. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
