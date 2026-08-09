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MLADIĆI SU STABILNO

FOTO Ovo je balkon u Rijeci s kojeg su pali maloljetnici

Dvojica dječaka u dobi od 14 i 16 godina, ozlijeđena u subotu navečer u urušavanju balkona ruševne kuće na Pećinama u Rijeci, stabilno su i izvan životne opasnosti, a liječnici očekuju njihov potpuni oporavak, izvijestili su u nedjelju iz KBC-a Rijeka.
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Rijeka: Urušeni balkon napuštenog objekta na Pećinama
Dječaci su u bolnicu primljeni u subotu navečer te su odmah zbrinuti i obrađeni u hitnoj kirurškoj pedijatrijskoj ambulanti, izjavila je medijima dežurna liječnica Klinike za dječju kirurgiju Suzana Sršen Medančić. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Dječaci su u bolnicu primljeni u subotu navečer te su odmah zbrinuti i obrađeni u hitnoj kirurškoj pedijatrijskoj ambulanti, izjavila je medijima dežurna liječnica Klinike za dječju kirurgiju Suzana Sršen Medančić. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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