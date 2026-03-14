Planuo požar iznad Makarske!

Požar koji je u subotu buknuo na Velikom brdu iznad Makarske gasi 50 vatrogasaca kojima iz zraka pomaže canadair, izvijestili su u subotu iz Vatrogasnog operativnog središta Split. Stambeni objekti nisu ugroženi.

.

Vatrogasni zapovjednik Mario Čović rekao je za Dalmaciju Danas da su na požarištu angažirane sve raspoložive snage koje rade na gašenju vatre.

- Dojavu o požaru zaprimili smo u 14.05 te se u njegovu gašenju žurno angažiralo 50 vatrogasaca s 25 vozila, a iz zraka se u gašenje uključio i canadair - navode za Hini iz vatrogasnog središta.

Požar se, zbog jakog juga, brzo širi. Vatra je zahvatila borovu šumu i nisko raslinje.

Oko 15.30 sati u gašenje se uključio i kanader. Vatrogasci drže da bi požar mogao biti stavljen pod nadzor do večernjih sati.