VATROGASCI NA TERENU

Planuo požar iznad Makarske!

Piše HINA, Antonela Šaponja, Julia Očić,
Foto: Dalmacija Danas

Požar se, zbog jakog juga, brzo širi. Vatrogasni zapovjednik Mario Čović rekao je da su na požarištu angažirane sve raspoložive snage

Požar koji je u subotu buknuo na Velikom brdu iznad Makarske gasi 50 vatrogasaca kojima iz zraka pomaže canadair, izvijestili su u subotu iz Vatrogasnog operativnog središta Split. Stambeni objekti nisu ugroženi.

Vatrogasni zapovjednik Mario Čović rekao je za Dalmaciju Danas da su na požarištu angažirane sve raspoložive snage koje rade na gašenju vatre. 

- Dojavu o požaru zaprimili smo u 14.05 te se u njegovu gašenju žurno angažiralo 50 vatrogasaca s 25 vozila, a iz zraka se u gašenje uključio i canadair - navode za Hini iz vatrogasnog središta.

Požar se, zbog jakog juga, brzo širi. Vatra je zahvatila borovu šumu i nisko raslinje. 

Oko 15.30 sati u gašenje se uključio i kanader. Vatrogasci drže da bi požar mogao biti stavljen pod nadzor do večernjih sati.

