Obavijesti

Galerija

Komentari 3
STIŽE NOVO ORUŽJE

FOTO Ovo je francuska haubica koju kupujemo: Može ispaliti 6 granata u minuti. Ovo je cijena!

U Parizu potpisana mega-nabava: Hrvatska uzima 18 ultramodernih haubica Caesar MK2 kalibra 155 mm vrijednih 328 mil. eura, stižu s oklopnim i terenskim vozilima, radarima i optičkim sustavima, dok se Rafalei dižu na najnoviji standard F4.
Illustrations of the military defence system supplier KNDS - Versailles AJ
CAESAR MK2 – francuska samohodna haubica 155 mm/L52 visoke mobilnosti, razvijena za brzo djelovanje i hit-and-run taktiku. | Foto: Profimedia
1/21
CAESAR MK2 – francuska samohodna haubica 155 mm/L52 visoke mobilnosti, razvijena za brzo djelovanje i hit-and-run taktiku. | Foto: Profimedia
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025