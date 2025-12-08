FOTO Ovo je francuska haubica koju kupujemo: Može ispaliti 6 granata u minuti. Ovo je cijena!

U Parizu potpisana mega-nabava: Hrvatska uzima 18 ultramodernih haubica Caesar MK2 kalibra 155 mm vrijednih 328 mil. eura, stižu s oklopnim i terenskim vozilima, radarima i optičkim sustavima, dok se Rafalei dižu na najnoviji standard F4.
CAESAR MK2 – francuska samohodna haubica 155 mm/L52 visoke mobilnosti, razvijena za brzo djelovanje i hit-and-run taktiku.
| Foto: Profimedia
Nova generacija sustava donosi ojačanu kabinu i poboljšanu balističku zaštitu, uključujući run-flat gume.
Moderniziran Volvo motor omogućava brže zauzimanje i napuštanje paljbenog položaja te veću terensku pokretljivost.
Integrirani digitalni sustav upravljanja paljbom i nova inercijska navigacija osiguravaju brzo automatsko poravnavanje oružja i visoku preciznost.
Haubica može ispaljivati sva NATO 155 mm streljiva, uključujući ERFB, Excalibur i VULCANO projektile dometa i preko 55 km.
CAESAR MK2 zadržava visoku stopu paljbe od šest granata u minuti uz borbeni komplet od 18 granata u vozilu.
Posadu čini pet članova, a sustav je moguće učinkovito poslužiti i s tri obučenog vojnika.
Unatoč povećanoj zaštiti, sustav ostaje lagan i kompatibilan s transportom A400M aviona, što mu daje snažnu stratešku mobilnost.
Poboljšana ergonomija kabine i automatizirani sustavi smanjuju umor posade i povećavaju borbenu spremnost.
S iskustvima stečenim u Ukrajini, MK2 je optimiziran za visokointenzivne borbene operacije u svim klimatskim uvjetima.
