UŽAS FOTO Ovo je igralište u Đakovu na kojem je muškarac napao dijete s posebnim potrebama!

Brutalan napad i premlaćivanje dječaka s posebnim potrebama potresao je u srijedu cijelo Đakovo. Do napada je došlo na igralištu u centru grada, tik uz školu, a nasilnika je navodno razljutilo to što je dječak sjeo na klupu na koju je on htio sjesti. Roditelji dječaka zahvalili su prolazniku koji ga je spasio od daljnjeg premlaćivanja, ali je pritom i sam ozlijeđen. Dodali su da su dječaka pokušali obraniti i njegovi maloljetni prijatelji te da je napadač izvadio i nož...

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