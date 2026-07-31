FOTO Ovo je igralište u Đakovu na kojem je muškarac napao dijete s posebnim potrebama!
Brutalan napad i premlaćivanje dječaka s posebnim potrebama potresao je u srijedu cijelo Đakovo. Do napada je došlo na igralištu u centru grada, tik uz školu, a nasilnika je navodno razljutilo to što je dječak sjeo na klupu na koju je on htio sjesti. Roditelji dječaka zahvalili su prolazniku koji ga je spasio od daljnjeg premlaćivanja, ali je pritom i sam ozlijeđen. Dodali su da su dječaka pokušali obraniti i njegovi maloljetni prijatelji te da je napadač izvadio i nož...
Napasti iz čista mira, bez ikakvog razloga jednog dječaka sa posebnim potrebama koji se samo igrao sa svojim vršnjacima koji su ga prihvatili takvog kakav je, koji je samo sjeo na klupu da se odmori, može samo zvijer i monstrum od čovjeka, napisao je potreseni otac dječaka s posebnim potrebama kojeg je divljak napao u srijedu na igralištu u Đakovu. | Foto: Ivan Jukić/24sata