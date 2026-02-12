FOTO Ovo je luksuzno imanje s bazenom na kojem živi uhićeni gradonačelnik N. Gradiške Grgić

Grgić je, prema zasad neslužbenim informacijama, od lokalnih ugostitelja tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala, no ugostitelji su odbili platiti taj reket. Tu su i neslužbene informacije da je muljao i sa zakupom gradskog zemljišta i to na način da bi spustio cijenu najma, a zauzvrat je Grgićeva tvrtka bila ili podizvođač ili je realizirala svoje projekte uz tvrtke koje su dobivale zemljišta u zakup. Grgić je inače vlasnik tvrtke Entazis koja se bavi arhitektonskim projektiranjem.