FOTO Ovo je luksuzno imanje s bazenom na kojem živi uhićeni gradonačelnik N. Gradiške Grgić
Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške, uhićen je u novoj akciji Uskoka zbog sumnje da je tražio mito od ugostitelja. Grgić je diplomirani inženjer ahitekture, a na čelo grada je došao 2016. na izvanrednim izborima. U prvom krugu pobjeđuje i 2021., kada je bio nezavisni kandidat nakon odlaska iz SDP-a. U sklopu afere Janaf uhićen je 2020. Grgić u Novoj Gradiški ima kuću koja je procijenjena na 199.084 eura. Riječ je o prostranom imanju s bazenom...
U jutrošnjoj akciji USKOK-a među uhićenima se našao i novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić, a pozornost javnosti, uz samu istragu, privlači i njegova imovina, posebno luksuzna vila u Novoj Gradiški koja se ističe kao najvrjednija nekretnina u njegovu vlasništvu.
| Foto: