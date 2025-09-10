Obavijesti

UŽAS U SAD-U

FOTO Ovo je mjesto strave na kojem je ubijen bliski Trumpov saveznik Kirk: Sve puno policije

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kirk je bio jedan od bližih Trumpovih saveznika, američki predsjednik je nakon pucnjave objavio kako je riječ o "sjajnom tipu od glave do pete". Pozvao je sve da se pomole za Kirka. Otprilike sat i pol nakon napada Kirk, je podlegao ozljedama u bolnici i preminuo
U.S. right-wing activist and commentator Charlie Kirk appears at a Utah Valley University speaking event in Orem
