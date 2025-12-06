Obavijesti

Galerija

PRONAŠLI JU NA STUBIŠTU

FOTO Ovo je mjesto užasa gdje je ubijena žena u Rijeci

U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela
Rijeka: Žena umrla na stubištu, u stanu pronađen muškarac s ozljedama vrata
Policijski službenici su jutros oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško ozlijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/12
Policijski službenici su jutros oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško ozlijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025