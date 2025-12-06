FOTO Ovo je mjesto užasa gdje je ubijena žena u Rijeci

U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela
Policijski službenici su jutros oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško ozlijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života.
Odmah joj je odmah pružena liječnička pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, preminula je.
U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela te koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika.
U tijeku je provođenje očevida, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja.
Ubojstvo je bilo u našoj zgradi, samo vrata do našeg kafića. Moja djelatnica je svemu svjedočila, u šoku je. Došao sam kasnije, ali sve mi je ispričala. Žena je ležala izbodena na stubištu, rekao nam je vlasnik poznatog riječkog kafića Pommery bar.
