FOTO Ovo je mjesto užasa gdje je ubijena žena u Rijeci

Ubojstvo je bilo u našoj zgradi, samo vrata do našeg kafića. Moja djelatnica je svemu svjedočila, u šoku je. Došao sam kasnije, ali sve mi je ispričala. Žena je ležala izbodena na stubištu, rekao nam je vlasnik poznatog riječkog kafića Pommery bar. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL