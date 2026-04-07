FOTO Ovo je replika Zagrebačke katedrale koju je izradio klesar s Brača: 'Ima 51.000 kamenčić'

Josip Radić, samouki klesar iz Pučišća na otoku Braču, zbog bolesti je napustio vojni poziv te se posvetio izradi replika sakralnih objekata, a izradio je, između ostaloga, i repliku Zagrebačke katedrale. U nju je, kako je ispričao, uložio pet i pol godina rada, a izrađena je od ukupno 51.000 kamenčića
Veliki je posao iza mene, vatikansku Baziliku Svetoga Petra izrađivao sam punih pet godina, ali moram priznati da je izrada replike Zagrebačke katedrale zahtijevala puno više vremena i umijeća. Vatikanska Bazilika pripada renesansi, dok je Zagrebačka katedrala izgrađena u gotičkom i neogotičkom stilu i prepuna je nevjerojatnih detalja, tako da do samoga kraja nisam bio siguran hoću li je uspjeti napraviti onako kako sam zamislio na početku - kazao nam je Pučišćanin Josip Radić.
