FOTO Ovo je replika Zagrebačke katedrale koju je izradio klesar s Brača: 'Ima 51.000 kamenčić'

Josip Radić, samouki klesar iz Pučišća na otoku Braču, zbog bolesti je napustio vojni poziv te se posvetio izradi replika sakralnih objekata, a izradio je, između ostaloga, i repliku Zagrebačke katedrale. U nju je, kako je ispričao, uložio pet i pol godina rada, a izrađena je od ukupno 51.000 kamenčića
Veliki je posao iza mene, vatikansku Baziliku Svetoga Petra izrađivao sam punih pet godina, ali moram priznati da je izrada replike Zagrebačke katedrale zahtijevala puno više vremena i umijeća. Vatikanska Bazilika pripada renesansi, dok je Zagrebačka katedrala izgrađena u gotičkom i neogotičkom stilu i prepuna je nevjerojatnih detalja, tako da do samoga kraja nisam bio siguran hoću li je uspjeti napraviti onako kako sam zamislio na početku - kazao nam je Pučišćanin Josip Radić.
Veliki je posao iza mene, vatikansku Baziliku Svetoga Petra izrađivao sam punih pet godina, ali moram priznati da je izrada replike Zagrebačke katedrale zahtijevala puno više vremena i umijeća. Vatikanska Bazilika pripada renesansi, dok je Zagrebačka katedrala izgrađena u gotičkom i neogotičkom stilu i prepuna je nevjerojatnih detalja, tako da do samoga kraja nisam bio siguran hoću li je uspjeti napraviti onako kako sam zamislio na početku - kazao nam je Pučišćanin Josip Radić. |
Veliki je posao iza mene, vatikansku Baziliku Svetoga Petra izrađivao sam punih pet godina, ali moram priznati da je izrada replike Zagrebačke katedrale zahtijevala puno više vremena i umijeća. Vatikanska Bazilika pripada renesansi, dok je Zagrebačka katedrala izgrađena u gotičkom i neogotičkom stilu i prepuna je nevjerojatnih detalja, tako da do samoga kraja nisam bio siguran hoću li je uspjeti napraviti onako kako sam zamislio na početku - kazao nam je Pučišćanin Josip Radić.
Samouki je klesar s dugim nizom godina iskustva u izradi kamenih replika sakralnih objekata, koji je na Uskrsni ponedjeljak u svom rodnom mjestu na otoku Braču predstavio svoje zadnje djelo.
Evo je, sada Zagrepčani imaju priliku vidjeti Katedralu bez skela koje je okružuju preko 50 godina. Izrađena je od 51 tisuća komadića kamena, oko 2.000 komada listića bakra, na njoj su zvona koja je izradio modelar Tomo Grubić iz Krila Jesenica.
Iako se zvona neće vidjeti, morala su izgledati kao prava. Tu su i dva zlatna križa na vrhovima tornjeva te originalni kamen sa zida zagrebačke katedrale koji sam dobio uz darovnicu od monsinjora Zlatka Korena. Taj mi je kamen uručila časna sestra Lina Plukavec koja vodi riznicu Zagrebačke katedrale, i taj sam kamen ugradio u unutrašnjost svoje replike, na mjestu Stepinčeva groba.
Radić je repliku Zagrebačke katedrale izrađivao preko pet godina u mjerilu 1:150 i ona će biti trajno izložena uz Baziliku Svetog Petra, koja je izrađena u mjerilu 1:200. Obje će biti izložene u najstarijoj pučiškoj crkvi.
Radić je svoja remek djela posvetio crkvi i obitelji, supruzi Mariji, sinovima Toniju, Karmelu, Lovri i kćeri Katici koji su mu najveća podrška.
Na svečano predstavljanje replike zagrebačke katedrale stigli su brojni uzvanici, među njima i župan Blaženko Boban koji je kazao kako je simbolika to što je Radić napravio duhovnu poveznicu sa zagrebačkom prvostolnicom te kršćanske vjere sjevera i juga Hrvatske ugradnjom originalnog kamena u repliku izrađenu od bračkog vapnenca, kao i da je zaštitnik Pučišća i županije Sveti Jeronim.
Josip je izradio replike Zagrebačke Katedrale i Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, dvaju centara katoličke vjere u Hrvatskoj i svijetu, nadam se da ćemo se za koju godinu vidjeti na ovom istom mjestu, na predstavljanju replike Bazilike Svetog groba, koja je simbol kršćanstva i naše vjere - kazao je nadbiskup Eterović, koji je skupa s Radićem svečano otkrio repliku Zagrebačke Katedrale.