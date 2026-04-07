FOTO Ovo je replika Zagrebačke katedrale koju je izradio klesar s Brača: 'Ima 51.000 kamenčić'

Veliki je posao iza mene, vatikansku Baziliku Svetoga Petra izrađivao sam punih pet godina, ali moram priznati da je izrada replike Zagrebačke katedrale zahtijevala puno više vremena i umijeća. Vatikanska Bazilika pripada renesansi, dok je Zagrebačka katedrala izgrađena u gotičkom i neogotičkom stilu i prepuna je nevjerojatnih detalja, tako da do samoga kraja nisam bio siguran hoću li je uspjeti napraviti onako kako sam zamislio na početku - kazao nam je Pučišćanin Josip Radić.