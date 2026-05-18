FOTO Ovo je ubojica iz Drniša, pogledajte trenutak privođenja

Prema riječima mještana, na mjestu gdje je uhićen ubojica iz Drniša Kristijan Aleksić (50) vidljivi su ostaci policijske trake i zelena profesionalna vezica. Mještani kažu kako se vraćao preko pruge i grmlja prema svojoj kući, a uz prugu se vidi i zgažena trava. Navodno je posipao papar iza sebe kako bi omeo trag policijskim belgijskim ovčarima koji su sudjelovali u potrazi, piše Dalmatinski portal. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL