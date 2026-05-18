FOTO Ovo je ubojica iz Drniša, pogledajte trenutak privođenja

Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva mladića (19) tijekom dostave pizze. Osumnjičeni Kristijan Aleksić bježao je više od 24 sata dok ga nisu pronašli na prilazu u grad.
Šibensko-kninska policija objavila je ranije detalje uhićenja Kristijana Aleksića, koji je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke M. Kako su naveli, noćas oko 2:30 uočili su Aleksića na području Drniša, na prilazu u grad. Policija je brzom reakcijom svladala Aleksića uz tjelesnu snagu i vezivanje.
Pronašli su vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm, priopćila je PU šibensko-kninska.
- U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronovi) - zaključili su ranije iz policije.
Prema riječima mještana, na mjestu gdje je uhićen ubojica iz Drniša Kristijan Aleksić (50) vidljivi su ostaci policijske trake i zelena profesionalna vezica. Mještani kažu kako se vraćao preko pruge i grmlja prema svojoj kući, a uz prugu se vidi i zgažena trava. Navodno je posipao papar iza sebe kako bi omeo trag policijskim belgijskim ovčarima koji su sudjelovali u potrazi, piše Dalmatinski portal.
