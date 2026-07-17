FOTO Ovo je uhićena Alma Boch, vode je na ispitivanje u USKOK

U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je dovedena uhićena direktorica tvrtke Design vision Alma Boch...
Uskok je u četvrtak, ne otkrivajući detalje, objavio da uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Uskok je u četvrtak, ne otkrivajući detalje, objavio da uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Uskok je u četvrtak, ne otkrivajući detalje, objavio da uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tvrtka Design Vision u vlasništvu je uhićene poduzetnice Alme Boch. U četvrtak je uhićena po nalogu USKOK-a zajedno s bivšim šefom nabave MORH-a Ivicom Devčićem zbog muljaže s nabavom čizama za elitne vojne postrojbe.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tvrtka Alme Boch registrirana je u obiteljskom stanu u zagrebačkoj Dubravi, ima tek jednog zaposlenog, ne proizvodi ništa, ali je od 2018. godine sklopila milijunske poslove s MORH-om za nabavu čizama, beretki, kapa, potkapa, termo donjeg rublja, maski
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Mikropoduzetnica Boch tu je opremu uglavnom nabavljala od stranih proizvođača, a za vrijeme uhićenog Devčića poslove je dobivala jednostavnom nabavom, bez otvorenih postupaka nabave na koje su se svi mogli javiti.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
MORH je lani u lipnju donio odluku da nisu pouzdan dobavljač i zabranio im sudjelovanje na svim natječajima MORH-a na četiri godine, odnosno do 2029. godine.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL