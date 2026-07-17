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KORUPCIJA U MORH-U

FOTO Ovo je uhićena Alma Boch, vode je na ispitivanje u USKOK

U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je dovedena uhićena direktorica tvrtke Design vision Alma Boch...
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Zageb: Uhićena Alma Boch dovedena na ispitivanje u USKOK
Uskok je u četvrtak, ne otkrivajući detalje, objavio da uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Uskok je u četvrtak, ne otkrivajući detalje, objavio da uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 1

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