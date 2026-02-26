FOTO Ovo je vila u kojoj se El Mencho skrivao prije smrti! Evo što su sve našli, vladao je kaos

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, najtraženiji narkobos na svijetu i vođa moćnog Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), proveo je svoje posljednje dane skrivajući se u luksuznoj vili smještenoj u ekskluzivnom rezidencijalnom naselju Tapalpa Country Club u Jaliscu. Evo što su sve našli unutra...
Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, najtraženiji narkobos na svijetu i vođa moćnog Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), proveo je svoje posljednje dane skrivajući se u luksuznoj vili smještenoj u ekskluzivnom rezidencijalnom naselju Tapalpa Country Club u zapadnom meksičkom državi Jalisco. Evo što su sve našli unutra...
| Foto: LIBERTO URENA/REUTERS
Foto: LIBERTO URENA/REUTERS
| Foto: LIBERTO URENA/REUTERS
Ova kuća, udaljena od užurbanih gradova i okružena planinama, na prvi pogled djeluje kao mirna oaza, velika, dvokatna vila s kamenim fasadama, crvenim crijepovima i prostranim, modernim sobama. Ali unatoč vanjskom sjaju, unutrašnjost je otkrila mješavinu luksuza i svakodnevnog kaosa: kuhinjski pult bio je pretrpan praznim kutijama od hrane za van, ostacima namirnica poput luka i krumpira, bocama mlijeka i ljutih umaka, te razbacanim kuhinjskim potrepštinama.
| Foto: LIBERTO URENA/REUTERS
U ormarima su se nalazile tek neke odjeće i osobnih stvari, među kojima su bile i proizvodi za njegu kože i parfemi, što je pokazivalo da se u tom prostoru često boravilo podalje od očiju javnosti. Kabineti su bili nagomilani lijekovima za različite zdravstvene tegobe, od migrena i nesanice do želučanih problema...
| Foto: LIBERTO URENA/REUTERS
Osim toga, vila je sadržavala i izražajne religijske predmete: na improviziranim oltarima nalazile su se figurice katoličkih svetaca, uključujući Djevicu Guadalupe i svetog Jude Tadeja, te je na bijelom papiru bila ispisana molitva koja je potvrđivala El Menchovu vjeru u božju zaštitu...
| Foto: LIBERTO URENA/REUTERS
Međutim, ovaj 'luksuzni dom' nije bio mjesto mira. Meksičke specijalne snage, koje su ga pratila mjesecima zahvaljujući obavještajnim podacima, uključujući praćenje njegove partnerice, izvršile su opsežnu raciju. Kada su jedinice ušle u vilu, El Mencho je pokušao pobjeći kroz stražnji vrt prema šumskom području, ali je tijekom potjere pogođen u vatrenom okršaju. Kasnije je preminuo od zadobivenih ozljeda..
| Foto: LIBERTO URENA/REUTERS
