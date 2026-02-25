VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'

Bivša SDP-ovka i sadašnja nezavisna saborska zastupnica Boška Ban postala je novi oslonac vladajuće koalicije, a u političkim kuloarima već su je prozvali novim “žetončićem”. U parlamentarnu većinu ušla je u jeku napetosti među partnerima, pa je ionako burna srijeda na Markovu trgu dodatno podignula temperaturu u vladajućem taboru. Dan je počeo povratkom premijera Andreja Plenkovića iz Kijeva, gdje je večer prije primio odlikovanje. U Zagrebu su ga dočekali predstavnici Domovinskog pokreta, a nakon sastanka Ivan Penava pokušao je smiriti situaciju.

- Ostajemo u koaliciji, nema podjela… Nastavljamo dalje, ozbiljan je put pred nama - rekao je Penava te istaknuo kako njegova stranka ne želi biti faktor destabilizacije Vlade.

No već idući sastanak, onaj s HSLS-om, pokazao je da pukotine u većini nisu nestale. Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak otvoreno je priznao da pomaka nema te da i dalje postoji “problem zvan Josip Dabro”.

- Nama nikad nije cilj rušiti. Nama je uvijek cilj stabilnost. Međutim, imamo jedan problem i zove se Josip Dabro - ponovio je Hrebak te dodao kako će se tek vidjeti može li se i kako ta situacija razriješiti.

U takvom ozračju protekao je i sastanak parlamentarne većine, na kojem su Bošku Ban i formalno predstavili kao novu članicu. U HDZ-u ne kriju zadovoljstvo.

- Bivša SDP-ovka pobrkala je račune nekima. Koliko mi je poznato, i bez DP-ovca Josipa Dabre sad imamo većinu. Bit će sve u redu - rekao nam je jedan visoko pozicionirani HDZ-ovac.

Ipak, iza zatvorenih vrata atmosfera je bila znatno sumornija.

- Moguće je da će u sljedećim danima doći do nekakvog razlaza. Ako se Domovinski pokret odrekne Dabre, politički su mrtvi. Ako Hrebak pogazi sve što govori, mrtav je on. Dugoročno je ova situacija neodrživa - kaže jedan član parlamentarne većine.

Dodaje kako u ovom trenutku nikome ne odgovaraju prijevremeni izbori jer bi zaustavili ključne projekte i otvorili razdoblje neizvjesnosti. Boška Ban odbacuje teze o političkoj trgovini.

- Ja sam i dalje nezavisna zastupnica. Nikakvih dogovora, nikakvih obećanja, nikakve trgovine nije bilo - rekla je te istaknula da joj je prioritet razvoj sjevera zemlje i Međimurja.

- Dobila sam 76 ruku koje će podržavati projekte koje ću isporučivati - dodala je.

Na pitanje kako pomiruje ranije političke pozicije s ulaskom u većinu, u kojoj je i Domovinski pokret, jasno je osudila postupke Josipa Dabre, ali i dodala kako njezina odluka nije vezana za njega.

- Ne ulazim u koaliciju zbog gospodina Dabre nego kako bih isporučila konkretne projekte - rekla je.

Premijer Plenković novoj je saveznici poželio dobrodošlicu te potvrdio da su razgovori s partnerima bili usmjereni upravo na smirivanje napetosti oko Dabre.

- Konkretno, razgovarao sam s Penovom i Mlinarićem, a kasnije s Hrebakom i Klasićem. U svakom slučaju, mislim da su današnji razgovori pomogli da bolje razumijemo stajališta jednih i drugih. Koliko ja razumijem poziciju Domovinskog pokreta, niti su oni znali da će se to dogoditi niti su s time zadovoljni. Naprotiv, i oni su nezadovoljni s tim i to govore gotovo svi kolege s kojima sam razgovarao. Takvo ponašanje niti za njih nije donijelo ništa pozitivno, dapače samo negativno - rekao je premijer.

Plenković je kazao da je, što se tiče HSLS-a, situacija sukladna rasporedu koju su imali na svojim tijelima. Oni zahtijevaju određene pomake, određene poteze koji bi trebali prije svega jamčiti da se takvo ponašanje više ne dogodi, naveo je.

- To što misli HSLS u načelu misli i velika većina drugih članica i članova parlamentarne većine i zato smo danas na samom sastanku parlamentarne većine vrlo jasno čuli otprilike rezime ovoga što nam je kazao gospodin Penava i tu je situacija jasna. To je bilo njegovo ponašanje, a ne ponašanje Domovinskog pokreta. I oni su iskazali i nezadovoljstvo i žaljenje s takvim potezom i oni ga također osuđuju - istaknuo je premijer. Što se tiče daljnjeg funkcioniranja, misli da će u sljedećem razdoblju doći do usklade stajališta. A dok su se na Markovu trgu vodili ozbiljni razgovori, premijer je dobio još jedan “poziv” na kavu. Naime, Dario Zurovec rekao je za Večernji list kako ne bi imao ništa protiv “kave s premijerom”.

- Prvo i osnovno, nemam problema popiti kavu s premijerom niti s bilo kojim drugim dužnosnikom. Međutim, prioritet takvog razgovora morala bi biti željeznica do Svete Nedelje i Samobora. To bi bila ulaznica za razgovor i nema veze s dnevnom politikom nego s razvojem ovog dijela Hrvatske - rekao je Zurovec.

