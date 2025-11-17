FOTO Ovo je zatvorska čuvarica koja je bila sa silovateljem: 'Samo smo četiri ili pet puta...'

Kad čujete za te priče o čuvaricama koje završe sa zatvorenicima, pomislite, pa to je grozno. Kako to mogu napraviti. Nikad nisam mislila da će se to meni dogoditi. Osjećam se kao da sam sve potpuno sj***la. Ne mogu se sakriti od toga. Kako sam si to mogla dopustiti, kaže u razgovoru za Guardian 29-godišnja Cherrie-Ann Austin-Saddington.
Kad čujete za te priče o čuvaricama koje završe sa zatvorenicima, pomislite, pa to je grozno. Kako to mogu napraviti. Nikad nisam mislila da će se to meni dogoditi. Osjećam se kao da sam sve potpuno sj***la. Ne mogu se sakriti od toga. Kako sam si to mogla dopustiti, kaže u razgovoru za Guardian 29-godišnja Cherrie-Ann Austin-Saddington.
| Foto: Instagram
Kad čujete za te priče o čuvaricama koje završe sa zatvorenicima, pomislite, pa to je grozno. Kako to mogu napraviti. Nikad nisam mislila da će se to meni dogoditi. Osjećam se kao da sam sve potpuno sj***la. Ne mogu se sakriti od toga. Kako sam si to mogla dopustiti, kaže u razgovoru za Guardian 29-godišnja Cherrie-Ann Austin-Saddington.
|
Foto: Instagram
Kad čujete za te priče o čuvaricama koje završe sa zatvorenicima, pomislite, pa to je grozno. Kako to mogu napraviti. Nikad nisam mislila da će se to meni dogoditi. Osjećam se kao da sam sve potpuno sj***la. Ne mogu se sakriti od toga. Kako sam si to mogla dopustiti, kaže u razgovoru za Guardian 29-godišnja Cherrie-Ann Austin-Saddington.
| Foto: Instagram
U zatvoru je počela raditi 2019. kao 23-godišnjakinja. Imala je tad troje djece. Odmah su je upozorili na taktike zatvorenika koji žele zavesti čuvarice... "Odaberu metu, pokušavaju se približiti. Traže prvo male stvari, kasnije su im zahtjevi sve veći", prisjeća se 29-godišnjakinja i dodaje: Nikad nisam mislila da će zatvorenik moći manipulirati sa mnom...
| Foto: Instagram
Kad je upoznala osuđenog silovatelja i zlostavljača djece Trengrovea, njezin život je, piše Guardian, bio u ruševinama. Gotovo pa je bila beskućnica, živjela je sa svojih troje djece u jednoj prostoriji, nedavno je bila izašla iz veze u kojoj ju je partner zlostavljao.
| Foto: Instagram
Trengrove, koji je, među ostalim, završio u zatvoru zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice, odlučio je iskoristiti situaciju. Vidio je da je ranjiva.
"Pronašli bi neko tiho mjesto gdje nema nikoga. To je stari zatvor, kamere ne pokrivaju sve, ponekad i ne rade", kaže bivša čuvarica.
| Foto: Instagram
Zbližila se i sa silovateljevom majkom, s njim je počela planirati zajedničku budućnost, gradnju kuće, u mobitel ga je upisala kao "budući muž"...
| Foto: Instagram
Ona tvrdi kako su bili intimni četiri ili pet puta, on tvrdi kako je brojka i deset puta viša.
| Foto: Instagram
Nakon jednog odnosa je ostala trudna, ali bebu je uskoro izgubila. Pa je njezin partner inzistirao da mu prošverca injekciju, u koju će on staviti svoju spermu, pa će se ona tako oploditi... Zatvorski čuvari shvatili su njezine namjere, otkrili su injekciju koja je bila skrivena u grudnjaku.
| Foto: Instagram
Uhićena je u svibnju 2023. godine. Suđenje je trajalo nekih godinu dana, kad je Austin-Saddington ostala paralizirana od struka nadolje. Zbog toga joj je sud odlučio suspendirati kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. U postupku je sve priznala.
| Foto: Instagram
Danas je u braku s tattoo-majstorom koji joj je i asistent. Kako je u kolicima, treba joj stalna pomoć...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram