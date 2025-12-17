Obavijesti

FOTO Ovo su jaslice u šibenskoj crkvi. Lanjske su imale tenkove, barbike i lutku istospolnog para

Piše Marta Divjak,
Foto: šibenik.in

Posjetiteljima su dodatno objasnili i konteksti pojedinih pokliča te povijesnih događaja, uključujući bitku na Sutjesci i kontroverze oko prodaje Dalmacije Talijanima

Tradicionalne jaslice u crkvi Gospa van Grada u Šibeniku i ove godine privukle su pažnju i izazvale kontroverze. Šibenska izložba uvijek se isticala po neobičnom pristupu, pa tako ni ove godine nije izostala specifična tematika. Da ne duljimo, pogledajte fotografije.

Foto: šibenik.in

Uz klasične jaslice, postavljena je i službena hrvatska zastava, zastava HOS-a te crni križevi s hrvatskim grbovima. Ispred križeva nalaze se ploče s popisom jama i stratišta Hrvata iz tog razdoblja, piše Šibenik.in.

Posjetiteljima su dodatno objasnili i konteksti pojedinih pokliča te povijesnih događaja, uključujući bitku na Sutjesci i kontroverze oko prodaje Dalmacije Talijanima.

Foto: šibenik.in

Prije nekoliko godina, uz malog Isusa, bili su postavljeni tenkovi, a prošle godine kombinacija biblijskih scena i suvremenih figura poput barbika, kositrenih vojnika, pa čak i lutkarskog istospolnog para.

