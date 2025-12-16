Obavijesti

VOZIO BEZ DOZVOLE

Blagdani iza rešetaka? Željko Kerum završio na Bilicama, imao je novu prometnu nesreću

Blagdani iza rešetaka? Željko Kerum završio na Bilicama, imao je novu prometnu nesreću
Split: Doček izbornih rezultata u izbornom stožeru Željka Keruma | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nesreća je završila s materijalnom štetom, ali Kerum je vozio bez vozačke dozvole, što ga je odvelo do Bilica

Željko Kerum, čelnik HGS-a i bivši gradonačelnik Splita, završio je u zatvoru na Bilicama, gdje bi trebao ostati do 29. prosinca, objavio je Dalmatinski portal, kojem je potvrđeno da je Kerum imao prometnu nesreću u ponedjeljak. Nesreća je završila s materijalnom štetom, ali Kerum je vozio bez vozačke dozvole, navode.

Sud u Gospiću kaznio ga je u travnju s 1500 eura zbog nesreće na autocesti, a njegov je odvjetnik tvrdio da nije on vozio, već platio kaznu umjesto Fani. 

GLEDALI UTAKMICU FOTO Željko Kerum sa svojom Fani u svečanoj je loži bodrio 'vatrene': Ima i novi imidž
FOTO Željko Kerum sa svojom Fani u svečanoj je loži bodrio 'vatrene': Ima i novi imidž

U vrijeme nesreće 2001. bio je pod dvostrukim zabranama vožnje od šest mjeseci, koje su mu uz novčane kazne odredile policije u Šibeniku i Splitu. Sutkinja je uvidom u prekršajnu evidenciju utvrdila da ga je policija i ranije kaznila zbog niza prekršaja te ga kaznila s 1500 eura. Dobio bi i novu zabranu vožnje, ali je utvrđeno da mu je vozačka tada bila nevažeća pa obrazložila da nisu ispunjene pretpostavke za izricanje nove zabrane već je dobio šest negativnih bodova. 

Morao je ponovno polagati vozački ispit, a kršenje zabrane moglo mu je donijeti kaznu do 2650 eura ili do 60 dana zatvora.

Nakon novog prekršaja početkom ovog tjedna, završio je u pritvoru.

A sve je noćas komentirao i Bojan Ivošević na Facebooku.

- Predsjednik nadzornog odbora tvrtke Žnjan završio je na Bilicama. Čestitke Šuti na izboru. Netko padne na porezu, netko na vožnji bez vozačke - napisao je.

