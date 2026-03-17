FOTO Ovo su najopasniji gradovi na svijetu: Neki su predivni, ali smrt i kaos su na svakom uglu...

Ovo je pregled 20 gradova koji se, prema izvještajima i analizama za 2025. i 2026. godinu, redovito nalaze na vrhu ljestvica najnesigurnijih mjesta za život. Iza suhoparnih brojki kriju se priče o borbi za preživljavanje, slomljenim institucijama i nasilju koje je postalo dio svakodnevnog ritma.
Pojam "opasan grad" priziva slike kaosa, no stvarnost je često složenija i ukorijenjena u dubokim društvenim problemima. Globalne liste najopasnijih gradova često se temelje na dva glavna pristupa: stopi ubojstava na sto tisuća stanovnika (najprecizniji usporedivi podatak, prema izvorima poput Citizens' Council for Public Security ili InSight Crime) ili na percepciji kriminala i sigurnosti stanovnika (npr. Numbeo Crime Index). Ove metrike se razlikuju: neke liste favoriziraju Latinsku Ameriku i Haiti zbog ekstremnog nasilja bandi, dok druge stavljaju južnoafričke gradove na vrh zbog široko rasprostranjenog nasilnog kriminala i nesigurnosti.
Opasnost može značiti i sveprisutne pljačke, otmice, prijevare ili jednostavno opći osjećaj nesigurnosti koji tjera stanovnike da žive u stalnom strahu. Glavni uzroci koji gradove stavljaju na ovakve popise obično su ratovi narko-kartela, socioekonomska nestabilnost, dominacija uličnih bandi te korumpiran i neučinkovit sustav provođenja zakona.
Port-au-Prince, Haiti: Glavni grad Haitija nalazi se u stanju gotovo potpunog kolapsa, naoružane bande preuzele su kontrolu nad većim dijelom grada. Državne institucije su nemoćne, a nasilje je postalo jedini zakon. Port-au-Prince je mjesto gdje su otmice radi otkupnine, oružani sukobi i brutalni napadi postali svakodnevica. Za putnike, ovo nije destinacija za improvizaciju; većina vlada izdala je najvišu razinu upozorenja, savjetujući svojim građanima da ne putuju u tu zemlju.
Tijuana, Meksiko: Smještena na samoj granici sa Sjedinjenim Američkim Državama, Tijuana je postala epicentar brutalnog rata između kartela Sinaloa i Jalisco New Generation. Borba za kontrolu nad unosnim rutama za krijumčarenje droge pretvorila je ulice u bojište. Iako je grad popularan među američkim turistima zbog blizine i noćnog života, nasilje se ne zadržava samo u rubnim četvrtima. Posjetiteljima se savjetuje izniman oprez, osobito noću, jer mogu postati slučajne žrtve ili ciljane mete kriminalaca.
Pietermaritzburg, Južna Afrika: Ovaj južnoafrički grad možda nije globalno poznat poput Johannesburga, ali prema Numbeo Crime Indexu za 2026. godinu, nalazi se na samom vrhu s indeksom oko 82.8. Grad pati od ekstremno visokih stopa oružanih pljački, provala u domove i nasilnih napada koji se događaju i usred bijela dana. Stanovnici se osjećaju iznimno nesigurno, a povjerenje u policiju je na vrlo niskoj razini, što dodatno pogoršava situaciju.
Caracas, Venezuela: Glavni grad Venezuele godinama je sinonim za nasilje potaknuto političkim i ekonomskim kolapsom. Hiperinflacija, nestašica osnovnih potrepština i slom institucija stvorili su savršeno okruženje za procvat kriminala. Stopa ubojstava je među najvišima na svijetu, a pljačke, otmice i ubojstva postali su uobičajena pojava. Policija je nedovoljno opremljena i često korumpirana, ostavljajući građane bez ikakve zaštite.
Acapulco, Meksiko: Nekadašnji glamurozni turistički raj, omiljen među holivudskim zvijezdama, danas je sjena samog sebe. Acapulco je postao poprište krvavih sukoba između lokalnih bandi koje se bore za prevlast nad iznudama i trgovinom drogom. Nasilje se s periferije preselilo u turističke zone, a ubojstva i pucnjave događaju se u blizini luksuznih hotela, što je gotovo uništilo turizam o kojem grad ovisi.
Pretoria, Južna Afrika: Kao administrativno središte Južne Afrike, Pretoria bilježi zabrinjavajući porast teškog kriminala. Krađe automobila uz prijetnju oružjem, poznate kao "carjacking", postale su toliko česte da vozači na semaforima 'žive' u strahu, često se ne smijete zaustaviti na crvenom svijetlu! Posebno su opasne četvrti poput Sunnysidea, gdje su napadi na prolaznike i pljačke česti čak i tijekom dana, a visoka stopa nezaposlenosti samo dodatno potiče bezakonje.
Port Moresby, Papua Nova Gvineja: Glavni grad Papue Nove Gvineje slovi za najopasniji grad u Oceaniji. Visoka stopa nezaposlenosti i siromaštvo doveli su do formiranja nasilnih uličnih bandi poznatih kao "raskols". Ove bande kontroliraju čitave dijelove grada, provodeći pljačke, napade i iznude. Nasilje je često usmjereno i prema strancima, zbog čega se posjetiteljima preporučuje kretanje isključivo uz pratnju provjerenih vodiča.
Johannesburg, Južna Afrika: Najveći grad Južnoafričke Republike se već dugo se bori s reputacijom jednog od najopasnijih gradova na svijetu. Nasilni kriminal je raširen, a posebno je poznat po oružanim pljačkama i otmicama automobila. Središnja poslovna četvrt (CBD) noću postaje iznimno opasna zona. Iako postoje sigurni, bogatiji dijelovi grada, oštra socijalna nejednakost održava visoku razinu kriminala.
San Pedro Sula, Honduras: Ovaj grad je godinama nosio neslavnu titulu "svjetske prijestolnice ubojstava". Iako je stopa nasilja posljednjih godina blago smanjena, San Pedro Sula i dalje ostaje iznimno opasno mjesto. Grad je središte djelovanja zloglasnih bandi poput Mara Salvatrucha (MS-13) i Barrio 18, koje teroriziraju lokalno stanovništvo iznudama, otmicama i ubojstvima.
Durban, Južna Afrika: Ovaj popularni obalni grad privlači turiste svojim plažama i toplom klimom, no istovremeno se bori s visokom stopom nasilja. Organizirane bande aktivne su u mnogim četvrtima, a oružane pljačke predstavljaju ozbiljnu prijetnju. Turisti su često mete sitnih krađa na popularnim šetnicama, a nasilje povezano s bandama rezultira jednom od najviših stopa ubojstava u zemlji.
Salvador, Brazil: Iako je poznat po svojoj bogatoj afro-brazilskoj kulturi i povijesnom centru pod zaštitom UNESCO-a, Salvador ima i svoju mračnu stranu. Grad ima visoku stopu nasilnog kriminala, uključujući oružane pljačke i ubojstva, često povezane s trgovinom drogom. Sukobi između policije i bandi u siromašnim četvrtima, favelama, često rezultiraju civilnim žrtvama.
Babahoyo, Ekvador: Ekvador se posljednjih godina suočava s eksplozijom nasilja, a grad Babahoyo jedan je od najpogođenijih. Sa stopom od 166,02 ubojstva na sto tisuća stanovnika prema nekim rang listama za 2025., postao je žarište sukoba bandi koje se bore za kontrolu nad rutama za krijumčarenje kokaina. Vlada je proglasila izvanredno stanje u pokrajini Los Ríos, gdje se grad nalazi, no situacija se ne smiruje.
Memphis, SAD: Prema nekim analizama nasilnog kriminala, Memphis je trenutno najopasniji grad u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako se nacionalno stope ubojstava smanjuju, Memphis se i dalje bori s visokim brojem ubojstava, oružanih napada i krađa automobila. Problemi s bandama i duboko ukorijenjeno siromaštvo u nekim dijelovima grada čine ga nesigurnijim od mnogih gradova u zemljama u razvoju.
Ciudad Juárez, Meksiko: Grad na granici s američkim El Pasom ima dugu i mračnu povijest nasilja. Poznat po brutalnim ratovima kartela i zastrašujućem broju femicida, Juárez je desetljećima bio simbol bezakonja. Iako se situacija povremeno smiruje, grad ostaje jedno od najsmrtonosnijih mjesta u Meksiku, gdje se nasilje može rasplamsati bez upozorenja.
Fortaleza, Brazil: Slično kao i drugi gradovi na sjeveroistoku Brazila, Fortaleza pati od žestokih sukoba bandi u siromašnim četvrtima. Oružane pljačke i ulično nasilje čine ovaj grad vrlo nesigurnim, osobito za posjetitelje koji nisu upoznati s lokalnim prilikama. Preporučuje se izbjegavanje zabačenih ulica i plaža noću, a oprez je nužan čak i u prometnijim područjima.
Nelson Mandela Bay, Južna Afrika: Metropolitansko područje koje uključuje grad Gqeberha (ranije Port Elizabeth) suočava se s alarmantnom stopom nasilja. Sa stopom ubojstava među najvišima u Južnoj Africi (preko 100 na sto tisuća u nekim ranijim procjenama, i dalje visoko u 2025.), ovo područje je postalo jedno od najsmrtonosnijih u zemlji. Policija nema dovoljno resursa za učinkovitu borbu...
Culiacán, Meksiko: Kao sjedište moćnog kartela Sinaloa, Culiacán je grad u kojem se moć kriminalnih organizacija osjeća na svakom koraku. Iako se svakodnevni život za mnoge odvija normalno, grad povremeno postaje ratna zona kada dođe do sukoba između kartela ili obračuna s vojskom. Stopa ubojstava konstantno je visoka...
Cali, Kolumbija: Iako je Kolumbija napravila ogroman napredak u smanjenju nasilja nakon desetljeća građanskog rata i dominacije narko-kartela, Cali i dalje ostaje problematična točka. Grad se bori s ostacima starih kartela i novim uličnim bandama koje se bave trgovinom drogom i iznudama. Stopa ubojstava u Caliju i dalje je među najvišima u Južnoj Americi.
Machala, Ekvador: Još jedan ekvadorski grad koji se našao na popisu zbog dramatičnog porasta nasilja. Smještena u pokrajini El Oro, koja je pod izvanrednim stanjem, Machala je postala važno čvorište za kriminalne skupine. Stopa ubojstava je visoka, jasan je pokazatelj koliko je sigurnosna situacija ozbiljna i koliko je nasilje postalo dio svakodnevnog života.
St. Louis, SAD: Godinama se St. Louis nalazi pri vrhu ljestvica američkih gradova s najvišom stopom ubojstava po stanovniku. Iako je zabilježen pad broja ubojstava u 2025. godini, stopa i dalje je iznimno visoka. Duboke podjele, siromaštvo i laka dostupnost oružja ključni su faktori koji doprinose ovoj crnoj statistici, a nasilje je uglavnom koncentrirano u određenim, siromašnijim četvrtima.
