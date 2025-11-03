Obavijesti

POMOZITE IM

FOTO Ovo su oduzeti psi iz romskog naselja. U jednom danu spasili ih 37! Udomite ih

Psi su oduzeti u naseljima u Međimurju. Iz Azila Prijatelji u Čakovcu kazali su nam kako im ovo nije prva akcija spašavanja veće količine pasa na tom području
Čak 37 pasa smo spasili iz romskih naselja u Međimurju, kazala nam je Aleksandra Hampamer, voditeljica udruge i azila Prijatelji životinja i prirode Čakovec. Dodala je da ovaj problem traje već dugo te da im ovo nije prva akcija spašavanja pasa na tom području. | Foto: Azil Prijatelji Čakovec
