FOTO Ovo su ruski krvnici odgovorni za masakr u Buči: Našli tijela više od 500 civila

Istraga listova The Times i Sunday Times otkrila je identitet 13 ruskih zapovjednika čije su trupe počinile ratne zločine nad ukrajinskim civilima u gradu Buči nadomak Kijeva, početkom 2022. godine. Istragu su proveli neovisni istražitelji koristeći različite obavještajne izvore. The Sunday Times ju je potvrdio kao apsolutno relevantnu, i prva je koja predstavlja dokaze protiv svih visokorangiranih ruskih vojnika za koje se vjeruje da su povezani s masakrom u Buči.

Više od 80 vojnika pod zajedničkim zapovjedništvom 13 časnika već je identificirano, iako mnogi drugi za koje se vjeruje da su sudjelovali u zločinima u Buči za sada ostaju nepoznati. Među zapovjednicima koje je identificirao The Sunday Times, od kojih su neke već imenovali drugi mediji, su: general-pukovnik Aleksandar Čajko, zapovjednik ruskog Istočnog vojnog okruga i najviši ruski časnik na terenu u Ukrajini na početku invazije, general-bojnik Sergej Čubarikin, zapovjednik elitne 76. gardijske zračne divizije, koji je izravno zapovijedao vojnicima optuženima za počinjenje većine ratnih zločina u Buči, uključujući pogubljenja, mučenja i pljačke, pukovnik Azatbek Omurbekov iz 64. zasebne motorizirane brigade, nadimka "Mesar iz Buče" (navodno je, prema američkom State Departmentu, sudjelovao u teškim kršenjima ljudskih prava, uključujući izravnu odgovornost za ubojstva, silovanja i mučenja), general-bojnik Vladimir Seliverstov, stacioniran na zapovjednom mjestu u ulici Jablunska u Buči, koja je opisana kao središnjica ruskog nasilja, i pukovnik Sergej Karasev, optužen za napad na ženu, izbijanje zuba pištoljem i pucanje u glavu civilu.

Početkom 2022. godine ruske snage okupirale su grad Buču, smješten oko 30 kilometara sjeverozapadno od Kijeva. Okupacija je trajala 29 dana tijekom kojih su optuženi počinili niz ratnih zločina, uključujući izvansudska pogubljenja, silovanja, mučenja i pljačke. Tijela više od 500 civila pronađena su u Buči otkako su ukrajinske snage ponovno zauzele grad krajem ožujka 2022. Više od stotinu tijela bilo je pokopano u masovnoj grobnici ispred lokalne pravoslavne crkve. Organizacije za zaštitu ljudskih prava opisale su postupke ruskih vojnika u Buči kao etničko čišćenje i zločin protiv čovječnosti. Moskva je tvrdila da su napad počinile britanske specijalne snage, i optužila Kijev da su provokativno inscenirali ratni zločin kako bi okaljali ugled ruske vojske.