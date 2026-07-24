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MOĆNE ZVJERKE NA MAKSIMIRU

FOTO Ovo su Uganda i Tayri, novi lavlji par u ZOO-u Zagreb

U Zoološki vrt Grada Zagreba prije dva i pol tjedna stigao je novi par afričkih lavova iz ugrožene sjeverne populacije te vrste, mužjak Uganda iz francuskog Sigeana i šestogodišnja lavica Tayri iz mađarskog Veszprema
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Zagreb: Predstavljanje novog para afričkih lavova u zoološkom vrtu
U Zoološki vrt Grada Zagreba prije dva i pol tjedna stigao je novi par afričkih lavova iz ugrožene sjeverne populacije te vrste - petogodišnji mužjak Uganda iz francuskog Sigeana i šestogodišnja lavica Tayri iz mađarskog Veszprema, izvijestili su u petak iz Zoološkog vrta. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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U Zoološki vrt Grada Zagreba prije dva i pol tjedna stigao je novi par afričkih lavova iz ugrožene sjeverne populacije te vrste - petogodišnji mužjak Uganda iz francuskog Sigeana i šestogodišnja lavica Tayri iz mađarskog Veszprema, izvijestili su u petak iz Zoološkog vrta. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 1

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