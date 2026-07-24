FOTO Ovo su Uganda i Tayri, novi lavlji par u ZOO-u Zagreb

Kako navode iz Zoološkog vrta, sjevernu populaciju afričkih lavova u prirodi ugrožavaju gubitak staništa, krivolov i sukobi s ljudima, a njihovo očuvanje otežavaju građanski nemiri i oružani sukobi u zapadnoj i središnjoj Africi. Procjenjuje se da u divljini živi oko 250 jedinki, dok ih je oko 200 u zoološkim vrtovima. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL