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Požari divljaju u Francuskoj. Hrvatska šalje kanader

Piše Filip Sulimanec,
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Požari divljaju u Francuskoj. Hrvatska šalje kanader
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Foto: Manon Cruz
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Za izvršenje ove zadaće u Francuskoj Republici bit će korišten jedan zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske održala je danas 187. (telefonsku) sjednicu na kojoj je donijela Odluku kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj Republici u gašenju požara.

Člankom 56. stavkom 1. Zakona o obrani propisano je da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

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Za izvršenje ove zadaće u Francuskoj Republici bit će korišten jedan zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Oko 12.000 ljudi evakuirano je s jugozapada Francuske, a vlasti premještaju još 8800 ljudi dok se šumski požari šire u regiji Gironde. Lokalni dužnosnici rekli su da je oko 3.400 hektara zemlje već uništeno oko zaljeva Arcachon, dok se oko 700 vatrogasaca bori s vatrenom stihijom.

Wildfire in Cotignac in Var department
Foto: Manon Cruz

Mnogi od onih koji su morali napustiti to područje tijekom noći bili su posjetitelji lokalnih kampova na poluotoku Lège-Cap-Ferret, a najnovije evakuacije iz opreza su također obuhvatile kampove.

Šumski požari proteklih su se dana razbuktali i u Španjolskoj i Italiji. Stanovnici su evakuirani u blizini Toleda južno od Madrida, a jedan je vatrogasac preminuo nakon što mu je pozlilo tijekom gašenja požara na Siciliji.

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