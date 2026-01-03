Obavijesti

SNJEŽNI POKRIVAČ

FOTO Ovo su visine snijega u Hrvatskoj, a navečer stiže novi

Foto: Pixsell/DHMZ

U nedjelju je pretežno oblačno s oborinom. Na kopnu većinom susnježica i snijeg, uz snježni pokrivač osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Na Jadranu mjestimice kiša, u Dalmaciji i obilni pljuskovi s grmljavinom

U unutrašnjosti je kiša tijekom noći mjestimice prelazila u susnježicu i snijeg, a oborine se ponovno očekuju navečer. Na Jadranu kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a od sredine dana na krajnjem jugu moguća je i obilnija oborina, javlja DHMZ. 

Foto: DHMZ
Foto: DHMZ

Najmanje oborine očekuje se na sjevernom Jadranu te na sjeverozapadu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu jak južni i jugozapadni vjetar.

Temperatura zraka većinom od -2 do 2 °C, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 4 do 10, drugdje većinom od 11 do 15 °C.

