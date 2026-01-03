Obavijesti

News

'NEMA ZIME'

Osječka zimska služba: Snijeg smo dočekali spremno! Ralice čiste od 5.30, više je od 60 ljudi

Piše HINA.
Čitanje članka: < 1 min
Osječka zimska služba: Snijeg smo dočekali spremno! Ralice čiste od 5.30, više je od 60 ljudi
Foto: Facebook

Idućih dana očekujemo snijeg svaki dan, a tako smo se i pripremili i bit ćemo u pripravnosti svaki dan, kazao je direktor Pandžić

Zimska služba osječke komunalne tvrtke "Unikom" spremno je dočekala noćašnji snijeg i u tijeku je čišćenje cesta, biciklističkih staza i nogostupa, što će trajati cijeli dan, izvijestila je u subotu Uprava ove gradske tvrtke.

PRIPREMITE SE Oprez: U Lici već pada snijeg i bit će ga još! Ceste su skliske, ima i nesreća. Evo gdje paziti
Oprez: U Lici već pada snijeg i bit će ga još! Ceste su skliske, ima i nesreća. Evo gdje paziti

Direktor Unikoma Igor Pandžić izjavio je novinarima kako je snijeg bio najavljivan, ali je situaciju otežavala kiša koja je padala tijekom noći, a nakon što je prestala zimska služba je oko 2,30 poslije ponoći počela soliti ceste i pješačke površine.

Nakon što je napadalo dovoljno snijega da možemo koristiti ralice sve ekipe za kolnike te nogostupe i pješačke površine su bile na terenu. To je preko 60 ljudi iz zimske službe te 13 ralica s posipačem soli koji čiste oko 180 kilometara cesta u cijelom gradu. Imamo i 14 strojeva s ralicom i posipačem koji čiste 96 kilometara biciklističkih staza i pješačkih površina te preko 30 djelatnika, koji lopatama čiste snijeg na tim površinama, pojasnio je Pandžić. 

STIŽE HLADNI VAL Zima pokazuje zube: Padaju temperature, mogao bi se stvoriti deblji snježni pokrivač
Zima pokazuje zube: Padaju temperature, mogao bi se stvoriti deblji snježni pokrivač

Ističe kako se ralice koriste na terenu od 5,30 sati i nastavit će s čišćenjem cijeli dan, dok se ne očisti cijeli grad. Napominje kako je ovo treći stupanj pripravnosti zimske službe, kada su povećane padaline i kada je temperatura ispod nule.

Pandžić podsjeća kako se ceste čisti po prioritetima, pri čemu prvo idu najveće ulice, pa se kreće prema manjima, ali tvrdi da će do kraja sve biti očišćeno. 

Idućih dana očekujemo snijeg svaki dan, a tako smo se i pripremili i bit ćemo u pripravnosti svaki dan, kazao je direktor Pandžić.

